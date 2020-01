Vodafone cede controllata egiziana per 2,39 miliardi

Il colosso britannico ha firmato un accordo con Saudi Telecom per la cessione del 55% di Vodafone Egypt. L’operazione dovrebbe chiudersi entro giugno.

Vodafone firma un accordo con Saudi Telecom Company per la vendita del 55% dell’egiziana Vodafone Egypt, il maggiore operatore mobile del Paese. Secondo quanto previsto dall’intesa, Vodafone incasserà dalla cessione della sua quota nella controllata africana quasi 2,4 miliardi di dollari, per un enterprise value relativo al 100% di Vodafone Egypt pari a 4,35 miliardi di dollari.

La notizia era stata anticipata nei giorni scorsi da Bloomberg e oggi, 29 gennaio, è arrivata la conferma della società. Le parti hanno siglato un memorandum of understanding e la vendita sarà finalizzata una volta condotta la due diligence. Secondo le previsioni l’operazione dovrebbe chiudersi entro la fine di giugno.

“La potenziale acquisizione di Vodafone Egypt è in linea con la nostra strategia di espansione nella regione Mena (Middle East and North Africa)”, ha commentato il Ceo di Stc, Nasser al Nasser.

Le due società hanno inoltre concordato un accordo di lungo termine che prevede che il brand Vodafone continuerà ad essere utilizzato in Egitto.

Sul London Stock Exchange il titolo Vodafone guadagna lo 0,4% a quota 157,15 dollari dopo aver archiviato la seduta di martedì 28 gennaio in rialzo dell’1,53%.