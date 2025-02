Ucraina e terre rare, Usa minacciano stop Starlink a Kiev. Ma Wsj: l’accordo sarà firmato a breve

I negoziatori Usa di Trump che premono sull’Ucraina di Zelensky per l’accordo sui minerali essenziali del Paese, dove ancora non c’è pace a seguito degli attacchi russi, hanno minacciato lo stop al sistema internet satellitare Starlink di Musk, fondamentale per Kiev

I negoziatori statunitensi che premono su Kiev per l’accordo sui minerali essenziali dell’Ucraina hanno sollevato la possibilità di tagliare l’accesso del Paese al sistema internet satellitare Starlink di Elon Musk. Lo hanno detto a Reuters tre fonti informate. L’accesso dell’Ucraina a Starlink è stato sollevato nelle discussioni tra funzionari Usa e ucraini dopo che il presidente Volodymyr Zelensky ha rifiutato una proposta del segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent, e all’Ucraina è stato detto che avrebbe subito un’imminente interruzione di Starlink se non avesse raggiunto un accordo sui minerali essenziali.

Ucraina e terre rare, Usa minacciano stop Starlink di Musk

La questione è stata sollevata di nuovo giovedì durante gli incontri tra Keith Kellogg, l’inviato speciale degli Stati Uniti per l’Ucraina, e Zelensky, ha affermato ancora una delle fonti, scrive Reuters sul suo sito. “L’Ucraina funziona con Starlink. Lo considerano la loro stella polare”, ha detto la fonte. “Perdere Starlink – dunque – sarebbe un duro colpo”.

Wsj: a breve accordo su terre rare

Ma media Usa sostengono che verrà firmato a breve, probabilmente già oggi, un accordo tra Stati Uniti e Ucraina sulla gestione delle terre rare ucraine, con la cessione di importanti diritti minerari a Washington. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti ben informate sui colloqui a proposito dell’accordo voluto dall’Amministrazione Trump come compensazione per gli aiuti militari forniti da Washington a Kiev per contrastare l’invasione russa.

La scorsa settimana Zelensky si era rifiutato di firmare l’accordo che gli era stato presentato a Kiev da Bessent, ma ieri, secondo il Wsj, avrebbe espresso un’apertura. “Questo è un accordo che può rafforzare le nostre relazioni, e la chiave è elaborare i dettagli per garantirne l’efficacia”, ha affermato Zelensky. “Non vedo l’ora di vedere il risultato, un risultato giusto”, ha aggiunto. Sempre ieri, Trump nello Studio Ovale ha detto: “Penso che lo vogliano” questo accordo.

Il Wall Street Journal cita poi una persona vicina al governo di Kiev, secondo la quale Kellogg ha avuto “un ruolo importante” nella definizione dei termini dell’accordo, instaurando un rapporto di fiducia con Zelensky e altri funzionari ucraini nel corso di una visita di tre giorni nel Paese.

Ucraina ricca di titanio, litio e terre rare

L’Ucraina afferma di possedere le più grandi riserve di titanio d’Europa, materiale utilizzato per realizzare leghe per aeromobili e navi militari, e di litio, un materiale fondamentale nelle batterie. L’Ucraina ha anche depositi di terre rare, essenziali in alcune industrie high-tech, tra cui la difesa e l’energia rinnovabile. Le riserve richiedono investimenti importanti per essere sviluppate anche in tempo di pace e molte si trovano in aree occupate dalla Russia.