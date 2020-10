Trump positivo al Covid-19 spaventa le Borse, vola Banco Bpm a Milano

Aprono pesanti, ma poi recuperano in parte le perdite le Borse europee, preoccupate per le condizioni di salute del Presidente Usa e per il crollo del prezzo del petrolio – A Milano corre Banco Bpm sulla scia dei rumors su possibili M&A, vola Safilo – Rendimento al minimo storico per il Btp decennale

A poco più di un mese dalle elezioni americane, il presidente Donald Trump e la first lady Melania sono positivi al coronavirus. L’annuncio è stato dato poche ore fa dallo stesso inquilino della Casa Bianca. Preoccupazione anche per le condizioni di salute del candidato democratico alla presidenza, Joe Biden, che pochi giorni fa ha incontrato Trump per il primo dei tre dibattiti in programma prima del 3 novembre.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Le notizie arrivate dagli Stati Uniti condizionano pesantemente l’andamento delle Borse europee, che avviano le contrattazioni in forte ribasso per poi recuperare parte delle perdite. A zavorrare i listini contribuiscono anche il nuovo crollo dei prezzi del petrolio e l’aumento dei contagi da Covid-19 in Europa.

I ribassi potrebbero essere ancora più pesanti a New York, dove i contratti future che anticipano gli scambi indicano ribassi superiori al punto percentuale per tutti tre indici principali dell’azionario americano nell’attesa di conoscere i dati relativi al tasso di disoccupazione Usa in arrivo nel pomeriggio.

LE BORSE EUROPEE

In Europa la piazza peggiore è Francoforte che, dopo un avvio pesante, si attesta a -0,58%. In rosso anche Parigi (-0,45%) e Londra (-0,57%), mentre Madrid contiene i danni e viaggia poco sopra la parità (+0,1%).

Anche Piazza Affari, col passare dei minuti, riesce a contenere le perdite e alle 11.30 si attesta intorno alla parità sopra quota 19mila punti.

I TITOLI MIGLIORI E I TITOLI PEGGIORI

A Milano svetta di nuovo Banco Bpm, in rialzo di oltre il 5,6% sulla scia delle nuove indiscrezioni relative a possibili M&A su e contatti con Credit Agricole. Tra le banche, procedono spedite anche Unicredit e Banca Mediolanum, entrambe in rialzo dello 0,9%. Sul Ftse Mib si mettono in evidenza anche Diasorin (+1,41%), Telecom Italia (+1,4%) e Hera (+1,35%), mentre Atlantia, dopo un avvio in rosso, vira al rialzo (+0,53%) sostenuta dai rumors su un possibile interesse da parte di Astm per la concessionaria.

Fuori dal listino principale spicca il volo Safilo (+16,7%) grazie alle indicazioni positive del management sul terzo trimestre. Il broker Kepler Cheuvreux ha alzato la raccomandazione a “Buy” da “Hold”. Forti acquisti anche sulle azioni de Il Sole 24 Ore (+7,9%). Secondo Mf il gruppo editoriale Gedi, acquistato pochi mesi fa dalla famiglia Agnelli, potrebbe valutare un investimento nel quotidiano di Confindustria anche se al momento non ci sarebbero trattative formali né incarichi ad adviser.

Le vendite colpiscono invece Cnh Industrial (-1,2%), Campari, Bper e Leonardo, tutte e tre con un ribasso dello 0,9%:

L’OBBLIGAZIONARIO

Sul secondario il Btp decennale ha toccato un nuovo minimo storico, scendendo allo 0,82%. Sul fronte del differenziale del rendimento fra titoli di stato decennali italiani e tedeschi, lo spread resta stabile intorno ai 134 punti base.

PETROLIO ED EURO

Nuovo tonfo per il greggio. Il brent torna sotto i 40 dollari al barile, segnando un ribasso del 2,8% a 39,78 dollari, mentre il Wti segna -2,9% a 37,6 dollari. A pesare, oltre alle preoccupazioni sulla crescita dei contagi da Covid-19, sono il conseguente calo dell’outlook della domanda e l’aumento della produzione nei Paesi dell’Opec.

Infine la moneta unica viaggia in leggero ribasso (-0,22%) a quota 1,1721 dollari.