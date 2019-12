La famiglia Agnelli-Elkann acquista la Repubblica e il gruppo l’Espresso

Via libera del Cda Gedi all’offerta di Exor per il 43,7% del gruppo editoriale che pubblica La Repubblica, La Stampa, Il Secolo XIX, i giornali locali, l’Espresso e radio – Il prezzo è per ora di 102,4 milioni, ma Exor dovrà lanciare l’Opa – Cir vola in Borsa (+12,21%)

Il consiglio d’amministrazione della Gedi, la holding della famiglia De Benedetti che comprende il gruppo editoriale l’Espresso e che edita La Repubblica, La Stampa, Il Secolo XIX, molti giornali locali, riviste e radio, ha accolto l’offerta di Exor (finanziaria della famiglia Agnelli-Elkann) per rilevarne il 43,78%. E’ una rivoluzione per il mondo dell’editoria italiana ed Exor, presieduta da John Elkann, assume così il controllo di Gedi.

Il prezzo per la vendita del pacchetto di controllo di Gedi è di 0,46 euro ad azione – con un premio del 64% sul valore di Borsa del titolo di venerdì scorso – per un importo complessivo di 102,4 milioni di euro. Ma il costo per Exor non si fermerà qui, perché la finanziaria degli Agnelli-Elkann lancerà l’Opa obbligatoria per acquistare, allo stesso prezzo, tutte le azioni che non ha.

Naturalmente prima che l’operazione divenga effettiva occorre il via libera anche dell’Antitrust e della Commissione europea. I De Benedetti manterranno una quota nella nuova società editoriale.

“Ci impegnamo – ha dichiarato Elkann – in un progetto rigoroso per accompagnare Gedi ad affrontare le sfide del futuro. Oltre a portare l’esperienza nel settore, anche a livello internazionale (Ndr. Exor è azionista di riferimento dell’Economist), Exor assicurerà la stabilità per accelerare le trasformazioni sul piano tecnologico e organizzativo. Il giornalismo di qualità – ha proseguito Elkann – ha un grande futuro se saprà coniugare autorevolezza, professionalità e indipendenza con le esigenze dei lettori, di oggi e di domani”, anche attraverso una rilevante trasformazione digitale.

Ieri in Borsa il titolo Gedi è stato sospeso e verrà riammesso oggi, ma la Cir, che la controlla, ha segnato un rialzo del 12,21 per cento.