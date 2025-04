Trump che farà di fronte ai contro-dazi cinesi? Se vincerà il suo ego, i mercati si aspettano un pesante crollo per lunedì

La guerra commerciale, aperta dall’avventuroso rialzo dei tassi di Trump, è in pieno svolgimento dopo i contro-dazi della Cina. Ora che farà Trump: se vincerà il suo ego, gli analisti finanziari si aspettano la tempesta per lunedì. Speriamo che il week end a Mar-a- Lago gli porti consiglio

L’occupazione americana in marzo è andata meglio delle attese ma purtroppo conta poco di fronte alla guerra commerciale scatenata da Donald Trump a cui ha duramente risposto la Cina con i contro-dazi. Ora molto dipende dalla reazione del Presidente americano durante il week end che trascorrerà a Mar-a-Lago. Se prevarrà ancora una volta il suo ego, lunedì, alla riapertura dei mercati finanziari, sarà una giornata nerissima e il crollo sarà pesante, pesantissimo, addirittura superiore ai tonfi delle ultime ore. E’ quello che prevedono quasi tutti gli analisti finanziari, tranne i tifosi di Trump che si illudono che, dopo i primi tonfi, le Borse possano conoscere un nuovo boom. Ma quando piove, piove per tutti: per l’America e per l’Europa e perfino per i beni rifugio come si è visto oggi dal debole andamento dell’oro. L’incertezza è dunque altissima e c’è solo da sperare che il week end porti consiglio. In primo luogo a Trump.