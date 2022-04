Terna vende le reti elettriche in Sud America a Cdpq e realizza una plusvalenza di oltre 60 milioni

Il gruppo elettrico italiano dice addio a Brasile, Perù e Uruguay per rifocalizzare la propria presenza internazionale “in mercati con interessanti potenziali di crescita e a basso rischio”

Terna ha venduto l’intero portafoglio di linee elettriche in Sud America (1.200 chilometri di reti distribuite in Brasile, Perù e Uruguay) per oltre 265 milioni di euro. L’operazione consentirà al gruppo di realizzare una plusvalenza di oltre 60 milioni di euro. L’acquirente è la Caisse de dépôt et placement du Québec (Cdpq), un investitore istituzionale che gestisce diversi piani pensionistici pubblici e parapubblici e programmi assicurativi in ​​Quebec.

“Terna ora rifocalizzerà la sua presenza internazionale in mercati con interessanti potenziali di crescita e a basso rischio, come annunciato con l’aggiornamento del Piano Industriale 2021-2025”, ha commentato Giacomo Donnini, direttore grandi progetti e sviluppo internazionale di Terna.

L’operazione si concluderà con un processo in più fasi, che si svolgeranno per la maggior parte nella seconda metà del 2022 e richiederanno il soddisfacimento di alcune condizioni.

Quanto a Cdpq, l’acquisizione di questi asset consentirà al gruppo “di entrare nel mercato della trasmissione di energia in Sud America con una forte squadra manageriale – si legge nella nota di Terna – in grado di perseguire future opportunità di crescita e in linea con la strategia climatica e con l’obiettivo di ottenere una riduzione di intensità del carbonio nel proprio portafoglio pari al 60% entro il 2030”.

Emmanuel Jaclot, executive vicepresident and head of infrastructure di Cdpq, ha aggiunto: “Con questo primo investimento nella trasmissione di energia in Brasile, Perù e Uruguay, stiamo gettando le basi di una nuova piattaforma di CDPQ dedicata alla trasmissione di energia in Sud America, con l’obiettivo di diventare uno dei leader in questo settore cruciale dell’economia. Siamo determinati a guidare lo sviluppo delle reti che collegano nuovi progetti di energia rinnovabile ai clienti in tutta la regione, un obiettivo in linea con le nostre strategie in Sud America e di decarbonizzazione del portafoglio”.