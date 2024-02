Sparkle espande la sua rete internazionale in Iraq

Con il nuovo Punto di Presenza a Erbil, il primo nel Paese, Sparkle estende la sua dorsale Internet e consolida la sua leadership come operatore Tier-1 globale

Sparkle ha annunciato l’espansione della propria rete in Iraq con l’apertura di un nuovo Punto di Presenza (PoP) a Erbil in collaborazione con Novel Point, un fornitore internazionale iracheno di connettività e soluzioni ICT.

“Il PoP di Erbil si avvale del data center all’avanguardia di Novel Point e della dorsale IP globale Tier-1 di Sparkle Seabone (AS6762) per fornire servizi di connettività Internet di prim’ordine al mercato iracheno e ai Paesi limitrofi. Collegandosi al PoP di Sparkle a Erbil, operatori di rete, ISP, OTT, content e application provider possono usufruire di servizi di transito IP affidabili e a bassa latenza in multipli scalabili da 10 GB a 100 GB. Inoltre, i clienti hanno a disposizione una gamma completa di soluzioni IP che comprendono anche i servizi DDoS Protection, che offre la possibilità di proteggere la propria rete dagli attacchi, e Virtual NAP che fornisce accesso virtuale ai principali Internet Exchange Point (IXP) senza la necessità di costruire infrastrutture proprietarie”, fa sapere la società attraverso una nota.

“Con l’apertura del PoP a Erbil, Sparkle espande ulteriormente la sua rete globale e agisce da acceleratore per lo sviluppo di servizi digitali a valore aggiunto nella regione”, ha dichiarato Enrico Bagnasco, amministratore delegato di Sparkle.

“Questo impegno strategico, che sfrutta la solida dorsale IP di Sparkle Seabone, rappresenta un’opportunità fondamentale per l’Iraq di sfruttare il proprio vantaggio geografico e di allinearsi al programma del governo di rafforzare la sua economia digitale”, ha osservato Govan Shukri, amministratore delegato di Novel Point.

L’accordo, siglato a margine dell’evento globale di telecomunicazioni Capacity Middle East 2024, “sottolinea l’impegno di entrambe le aziende a inaugurare una nuova era di innovazione, connettività e progresso tecnologico in Iraq, posizionando la nazione come polo di eccellenza digitale”, conclude la nota.