Sinner, Sonego e Cobolli, tutti e tre agli ottavi: a Wimbledon 2025 record dell’Italia. Quando giocano: data e orario dei prossimi incontri

Sinner, Sonego e Cobolli: tre italiani agli ottavi del singolare maschile a Wimbledon 2025, una cosa mai successa nella storia del torneo. Quando giocano: data e orario dei prossimi incontri

Sinner, Sonego e Cobolli: tre italiani agli ottavi del singolare maschile a Wimbledon 2025, una cosa mai successa nella storia del torneo. Jannik Sinner troverà adesso sulla sua strada il bulgaro Grigor Dimitrov; Flavio Cobolli se la dovrà vedere invece con il croato Marin Cilic; infine Lorenzo Sonego, che affronterà lo statunitense Ben Shelton. Sinner e Sonego in caso di successo si troverebbero uno contro l’altro nei quarti di finale. Cobolli, invece, è nell’altra parte del tabellone.

Sinner, Sonego e Cobolli: quando giocano. Data e orario dei prossimi incontri

Sinner giocherà lunedì 7 luglio. La partita si svolgerà sul Campo Centrale, ma l’orario non è stato ancora definito. Probabilmente sarà il secondo incontro di giornata, quindi Sinner potrebbe scendere in campo dopo le 16.30. L’incontro di ottavi di finale che vedrà impegnato Cobolli è in programma lunedì 7 luglio con orario e campo ancora da definire.

Cocciaretto esce di scena

Elisabetta Cocciaretto esce di scena al terzo turno di Wimbledon 2025. La 24enne di Fermo, n. 116 Wta, ha ceduto per 6-4 3-6 7-6(10-8), dopo quasi tre ore di lotta, all’elvetica Belinda Bencic, n. 35 Wta, che centra per la quarta volta un posto negli ottavi.

Djokovic: 100 vittorie a Wimbledon

Intanto, Novak Djokovic è diventato il terzo giocatore a raggiungere quota 100 vittorie a Wimbledon, dopo la 9 volte campionessa Martina Navratilova e l’8 volte campione Roger Federer. Il fuoriclasse serbo, testa di serie numero 6, ha battuto il connazionale Miomir Kecmanovic con il punteggio di 6-3 6-0 6-4. Al prossimo turno dovrà vedersela contro Alex de Minaur, che ha superato August Holmgren.