Jannik Sinner vola agli ottavi di finale a Wimbledon 2025: Pedro Martinez travolto in tre set

Jannik Sinner travolge Pedro Martinez a Wimbledon 2025 e in tre set vola agli ottavi di finale. Quando gioca e perché per il campione italiano di tennis si tratta di un nuovo record

Jannik Sinner vola agli ottavi di finale strapazzando lo spagnolo Pedro Martinez, numero 52 Atp, in meno di due ore di gioco a Wimbledon 2025. L’azzurro passa il turno in scioltezza con un perentorio 6-1 6-3 6-1, chiudendo l’ultimo game con tre ace di seguito. Lunedì 7 luglio per Sinner sarà il 17esimo ottavo di finale in uno Slam, primato italiano strappato a Nicola Pietrangeli che ne ha giocati 16.

Jannik Sinner vola agli ottavi di finale a Wimbledon 2025

Martinez perde il primo servizio e Sinner si porta immediatamente sul 2-0 che diventa 3-0 col ritorno a servizio, chiuso con un primo ace, e ristrappa il servizio allo spagnolo nel game successivo. Sul 5-0 medical time out per lo spagnolo, che accusa un dolore alla spalla destra: al rientro però finalmente riesce a mantenere il servizio ed evitare l’onta del 6-0 sul Centrale di Wimbledon. Il set si chiude sul 6-1 in 31 minuti.

Primo game vincente per Martinez nel secondo set. Il break di Sinner arriva al quinto game. L’azzurro rischia nell’ottavo game, con Martinez che riesce ad andare ai vantaggi 4 volte, ma la spunta Sinner nel game più lungo finora. Ancora un break chiude il set sul 6-3.

Nel terzo, come a inizio partita, Sinner strappa il servizio a Martinez e si ripete nel quarto game, in un lampo si arriva sul 4-0. Un ace chiude il quinto game a favore dell’azzurro. Martinez salva due match point e vince il primo game del terzo set. Ultimo game, Sinner chiude la pratica con tre ace lasciando a zero lo spagnolo.

Jannik Sinner: “Prima settimana ok, bisogna spingere ancora”

“Sono molto felice, ma abbiamo visto tutti che Pedro (Martinez, ndr) aveva problemi alla spalla. Non riusciva a servire bene. Soprattutto su questa superficie, quando non servi bene, non è facile giocare. Massimo rispetto per lui per essere venuto qui a competere. Non è stato facile per lui”: così, a caldo, Sinner dopo il match vinto contro Martinez. “Ho cercato di rimanere solido da fondo campo – ha aggiunto l’altoatesino – Abbiamo avuto alcuni scambi davvero belli. È un grande onore giocare davanti a voi. Grazie a tutti per il supporto. Grazie a tutti gli sportivi che sono venuti. È fantastico. Ogni volta che entri nella seconda settimana di uno Slam è un’occasione molto speciale. Ancora più speciale qui a Wimbledon – ha concluso Sinner – Sono molto felice di essere nella seconda settimana. Cerchiamo di continuare così. Di spingere ancora. La prima settimana non poteva andare meglio. Vediamo cosa ci aspetta”.

Flavio Cobolli: prima volta agli ottavi di finale di Wimbledon

Intanto, anche Flavio Cobolli accede agli ottavi di finale di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena – prima di Sinner – sui campi in erba di Londra. Il tennista romano d’adozione, numero 24 del mondo e 22 del seeding, domina la testa di serie numero 15 del tabellone, ovvero il ceco Jakub Mensik e si guadagna uno spazio nella seconda settimana dei “The Championships”. I numeri: 6-2 6-4 6-2, in un’ora e 50 minuti di gioco, il punteggio in favore di Cobolli.