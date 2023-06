Scuola d’arte di Casablanca: Avanguardia post-coloniale (1962-1987) in mostra alla Tate Modern di Londra

Questa estate, Tate St Ives presenta la prima grande mostra museale della Casablanca Art School, il cui approccio rivoluzionario ha proposto una nuova e audace cultura visiva dopo l’indipendenza del Marocco nel 1956

Estate alla Tate St Ives (Londra) con la grande mostra museale della Casablanca Art School. Arte marocchina che contempla il suo rapporto con la vita quotidiana.

Riflettendo una nuova consapevolezza sociale, artisti-professori tra cui Farid Belkahia, Mohammed Chabâa e Mohamed Melehi ha trasformato questa istituzione incoraggiando esperimenti artistici, guardando oltre le tradizioni accademiche occidentali e attingendo alla cultura locale esistente. Questa mostra esplorerà come gli insegnanti e gli studenti della Casablanca Art School hanno combinato abilità, materiali e linguaggi visivi tradizionali berberi con influenze moderniste dall’Europa e dal Nord America, creando uno spazio per reinventare l’arte contemporanea marocchina.

Arte come esperienza condivisa



Lavorando attraverso la pittura, la scultura, il design grafico, la pittura murale architettonica e molti altri media, gli artisti associati alla scuola hanno collocato l’arte negli spazi pubblici e l’hanno promossa come esperienza condivisa. Questa mostra storica riunisce opere di oltre venti artisti, tra cui vivaci dipinti astratti, murales urbani, artigianato, tipologia, grafica e ceramica, insieme a archivi di stampa raramente visti, riviste vintage e fotografie.

La mostra mostrerà come i principali esponenti del gruppo guardassero oltre gli stili e l’insegnamento occidentali, incoraggiando gli studenti a esplorare l’arte astratta e riconnettersi con la cultura afro-araba. Farid Belkahia, nominato Direttore della Scuola d’Arte di Casablanca, amplia il corpo docente con Mohamed Melehi e Toni Mariani (dal 1964), Bert Flint (dal 1965) e Mohammed Chabâa (dal 1966), preannunciando anni memorabili di progresso artistico. Questa rete di artisti ha guardato alla scuola d’arte Bauhaus – che ha rimosso le distinzioni tra arte, artigianato, design e architettura – e ha reinventato la sua visione all’interno di un contesto afro-berbero.

Gli anni ’70



Per tutti gli anni ’70 il movimento è cresciuto man mano che l’influenza della scuola si è spostata più lontano. La Biennale d’arte araba di Baghdad del 1974 ha riunito oltre 600 opere tra cui artisti della nuova ondata di arte marocchina. Nel frattempo, l’Asilah Cultural Moussem-Festival inaugurale del 1978, che è stato co-fondato da Mohamed Melehi e Mohamed Benaïssa e si è svolto negli spazi civici della città di Asilah, rimane una delle tante eredità durature dell’attivismo culturale dell’Arte di Casablanca Scuola.

I curatori e i sostenitori della scuola

Casablanca Art School è curata da Morad Montazami e Madeleine de Colnet per Zamân Books & Curating in collaborazione con Anne Barlow, Director, Tate St Ives e Giles Jackson, Assistant Curator, Tate St Ives, e con i ricercatori associati Fatima-Zahra Lakrissa e Maud Houssais . La mostra è supportata dal Circolo dei Sostenitori della Mostra della Scuola d’Arte di Casablanca e dai membri della Tate. Questa mostra è una partnership tra Tate St Ives e Sharjah Art Foundation, dove aprirà a febbraio 2024. Fa anche parte di un momento chiave della ricerca internazionale sulla Casablanca Art School, che include un progetto di collaborazione avviato nel 2020 tra KW Institute for Contemporary Art e Sharjah Art Foundation, in collaborazione con Goethe-Institut Marokko, ThinkArt e Zamân Books & Curating.

Foto di copertina: Mohammed Chabâa, Untitled, 1977 © Mohammed Chabâa Estate