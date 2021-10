Sciopero generale trasporti, disagi a Roma e voli cancellati

Disagi soprattutto a Roma e Napoli, mentre a Milano non si segnalano criticità – Alitalia cancella 127 voli

Trasporti, scuole, uffici pubblici. Lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati in corso da stamattina sta creando disagi in tutta Italia. La protesta, in molti casi, durerà fino a mezzanotte. A Roma si svolgerà anche un corteo che partirà da Piazza della Repubblica.

Nei trasporti, allo sciopero generale di 24 ore indetto da CUB Trasporti, USB lavoro Privato Lombardia, SGB, Al Cobas e Sol Cobas si aggiunge anche una protesta dei Cobas e Usb che sta creando non pochi disagi a Napoli. Nella zona Porto della città è infatti stata bloccata una rampa d’accesso all’autostrada.

MILANO

A Milano, in base alle informazioni della polizia locale, le metropolitane funzionano regolarmente e non si segnalano, al momento, particolari criticità su banchine e fermate. Atm, l’azienda dei trasporti cittadina, ha confermato che “A Milano il servizio sta proseguendo su tutte le linee metropolitane. Il traffico potrebbe rallentare la circolazione delle linee di superficie” e che “l’agitazione del personale delle linee di superficie e metropolitane è consentita dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio”.

ROMA

Maggiori disagi invece a Roma dove la Metro C è chiusa, mentre le linee A e B viaggiano a servizio ridotto. L’agitazione coinvolge infatti i vari comparti, comprese Atac, Roma Tpl e Cotral. Ai disservizi sui mezzi pubblici si sono aggiunti anche la pioggia e alcune manifestazioni, creando non pochi problemi alla circolazione. Chiusa anche la ferrovia Termini-Centocelle.

AEREI

Alitalia ha cancellato 127 voli, tra nazionali e internazionali. La compagnia ha annullato anche 10 collegamenti già nella giornata di ieri ed altri 11 in quella di domani e ha attivato un piano straordinario che prevede l’impiego di aerei più capienti per riprenotare i viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili in giornata. Alitalia informa quindi che “i passeggeri coinvolti nelle cancellazioni possono controllare su quale volo sono stati riprenotati collegandosi al sito www.alitalia.com e inserendo, nella sezione ‘i miei voli’ in home page, il proprio nome, cognome e il codice di prenotazione.

TRENI

Nel trasporto ferroviario lo sciopero è iniziato alle 21 di ieri e si concluderà alle 21 di oggi, lunedì 11 ottobre. Trenitalia e Italo hanno pubblicato l’elenco dei treni garantiti, mentre nel trasporto regionale la fascia di garanzia va dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.