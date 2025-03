Saipem e Divento insieme per l’eolico offshore: accordo strategico per Sicilia e Sardegna

Saipem e Divento uniscono le forze per lo sviluppo dell’eolico offshore galleggiante in Italia. L’accordo prevede l’utilizzo della tecnologia Star 1 nei progetti 7 Seas Med in Sicilia e Ichnusa Wind Power in Sardegna, con l’obiettivo di partecipare alle aste Fer2 e accelerare la transizione energetica del Paese

Saipem e Divento, partnership tra Copenhagen Infrastructure Partners (Cip, attraverso il fondo “flagship” Copenhagen Infrastructure V), GreenIT (joint venture tra Plenitude, società controllata da Eni, e Cdp Equity), 7 Seas Wind Power e NiceTechnology, hanno firmato un accordo per l’utilizzo della tecnologia Star 1, proprietaria di Saipem, nell’ambito dei progetti di eolico galleggiante 7 Seas Med in Sicilia e Ichnusa Wind Power in Sardegna.

L’intesa ha l’obiettivo di sostenere la partecipazione di questi progetti alle prime aste previste dal Decreto Fer2, dedicate alle tecnologie rinnovabili innovative.

Cos’è la tecnologia Star 1

Star 1 è una tecnologia sviluppata da Saipem per la realizzazione di fondazioni semisommergibili destinate all’industria dell’eolico galleggiante. Progettata sulla base di un’esperienza pluridecennale nella costruzione e installazione di infrastrutture marine, offre una soluzione industriale leggera, facile da costruire, assemblare e mantenere.

Grazie a questa tecnologia, i parchi eolici offshore potranno beneficiare di una maggiore efficienza operativa e costi contenuti, contribuendo alla crescita del settore delle energie rinnovabili in Italia.

I progetti 7 Seas Med e Ichnusa Wind Power

Il parco eolico galleggiante 7 Seas Med, situato nel Canale di Sicilia a oltre 35 km dalla costa, avrà una capacità installata di 252 MW e una produzione annua stimata di circa 800 GWh. Il progetto rappresenta un traguardo importante per l’industria dell’eolico offshore italiano poiché è il primo del suo genere a ottenere il decreto di compatibilità ambientale dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Il progetto Ichnusa Wind Power, invece, sarà sviluppato a circa 40 km dalla costa sud-occidentale della Sardegna. Con una capacità di 504 MW e una produzione annua stimata di circa 1,6 TWh, contribuirà in modo significativo all’approvvigionamento di energia rinnovabile in Italia.

Entrambi i progetti sono ancora in fase di sviluppo e attendono il completamento del quadro regolatorio per poter accedere alle aste Fer2.

Un’intesa strategica per il futuro dell’energia rinnovabile

L’accordo tra Saipem e Divento rappresenta un’importante collaborazione tra attori chiave del settore, unendo competenze ingegneristiche italiane e investimenti nordeuropei. Questo modello di cooperazione mira a favorire la crescita dell’eolico offshore galleggiante in Italia, settore con un elevato potenziale di sviluppo su larga scala. L’intesa non solo rafforza la posizione del Paese nel panorama delle energie rinnovabili, ma offre anche un’opportunità unica per la filiera produttiva nazionale, contribuendo alla transizione energetica e alla creazione di valore per l’industria italiana.

“Questo accordo rafforza ulteriormente lo sviluppo dei nostri progetti 7 Seas Med e Ichnusa, che sono all’avanguardia nell’eolico offshore galleggiante in Italia. Assieme a Saipem, Divento potrebbe agire come apripista, facilitando la diffusione di competenze territoriali e la realizzazione di infrastrutture logistiche, favorendo la crescita di questo nuovo e importante settore industriale nel nostro Paese”, ha commentato Paolo Bellucci, Amministratore Delegato di GreenIT.

“Siamo lieti di annunciare questa collaborazione con Saipem per i nostri progetti di eolico offshore galleggiante in Italia. Saipem è un’azienda globale con grande esperienza nella realizzazione di progetti Epci marini, requisito strategico per accelerare i nostri progetti. L‘eolico offshore galleggiante può svolgere un ruolo importante sia per l’industria italiana sia per la produzione di energia rinnovabile e sicura. Attendiamo quindi chiarimenti sul sistema CfD per l’eolico offshore galleggiante, elemento essenziale per permettere a questo potenziale di concretizzarsi”, ha spiegato Kunal Patel, partner di Cip.