Online la consultazione pubblica del progetto di Areti per realizzare un mercato della flessibilità della rete elettrica sul territorio di Roma.

Areti, società controllata da ACEA, ha pubblicato sul proprio sito internet la consultazione pubblica per permettere ai propri clienti di partecipare al progetto pilota “RomeFlex – Reshaping Operational MEthods to run grid FLEXibility” per realizzare un mercato della flessibilità della rete elettrica sul territorio di Roma, come previsto dalla Delibera ARERA 352/2021.

Progetto RomeFlex: come funziona?

Il progetto “RomeFlex” punta a garantire l’automazione di tutte le fasi di mercato; tramite l’utilizzo della BlockChain, infatti, sarà garantita la totale trasparenza e l’immediata certificazione di tutte le transazioni economiche e di rendicontazione tecnica dell’avvenuta fornitura del servizio.

“RomeFlex” era già in corso in fase di test in alcuni quartieri, ora, il progetto si estende all’intera città.

I clienti che vorranno aderire al progetto potranno farlo o partecipando alle cosiddette “aste a termine” per fornire flessibilità sul lungo periodo o con offerte economiche giornaliere, attraverso il cosiddetto “mercato giornaliero a pronti” per risolvere specifiche criticità di rete con condizioni economiche migliori rispetto a quelle delle aste a termine.

All’iniziativa potranno partecipare tutti i clienti che sono in grado di modulare i propri consumi/produzioni (Balancing Service Providers, BSP), dalle singole utenze da 3kW fino ai grandi impianti di generazione o di consumo che potranno quindi offrire i propri servizi di flessibilità ad Areti, sia individualmente che in forma aggregata (anche attraverso comunità energetiche).