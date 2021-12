Ristoranti e Accoglienza: il miglior servizio di sala in Italia è all’Arnolfo di Colle val d’Elsa

Assegnati i premi PASS organizzati da Noi di Sala associazione nata con lo scopo di rivalutare la figura del cameriere come trait d’union tra il mondo della produzione e quello dei consumatori. Premio “Miglior Servizio Vini” Agli Amici di Udine.

Il “Miglior Servizio di Sala” fra i ristoranti italiani è quello offerto dal ristorante Arnolfo gestito dallo Chef Gaetano Trovato due stelle Michelin a Colle val d’Elsa Il ristorante è risultato vincitore sui duecento locali recensiti dalle Terza edizione per PASS (acronimo per Passione, Accoglienza, Servizio, Squadra) appuntamento ideato e organizzato da Noi di Sala, associazione nata con lo scopo di rivalutare la figura del cameriere nella ristorazione attuale. Quasi dieci anni di vita per questo gruppo che è riuscito a riportare l’attenzione sul nobilissimo mestiere dell’accoglienza nel mondo della ristorazione.

L’appuntamento di PASS, è diventata anche l’occasione, di incrociare le professionalità del settore e di confrontarsi sui molti temi che contraddistinguono l’attività di chi opera in sala.





Duecento i locali recensiti, una vera e propria mappa di quanto di meglio il nostro Paese sia in grado di offrire in termini di servizio in sala e di capacità di offrire alla clientela un’esperienza di altissimo livello.

Il riconoscimento come “Miglior Servizio Vini” ha visto primeggiare Agli Amici di Udine. Il premio “Come a Casa” è stato assegnato all’Antica Bottega del Vino” di Verona, mentre è stata La Trota dal ’63 (Rivodutri, Rieti) a ottenere quello come “Miglior Servizio Giovane di Sala”

“Una premessa necessaria – puntualizza Marco Reitano, Head Sommelier de La Pergola del Rome Cavalieri e Presidente di Noi di Sala – la nostra non è una guida che nasce con l’intento di contrapporsi alle altre che pongono la cucina al centro del palcoscenico. Semplicemente riteniamo che sia importante dare il giusto risalto a una componente essenziale della ristorazione. Che non è semplicemente saper servire un vino o un piatto ma molto, molto di più”.

E sull’importanza della figura dell’operatore di sala si è soffermato Carlo Hausmann, Direttore Generale di Agrocamera, che ha ribadito il ruolo di trait d’union del cameriere tra il mondo della produzione e quello dei consumatori. A chi si occupa di servizio, infatti, spetta spesso il compito di aiutare nella scelta il cliente, illustrando piatti e prodotti, raccontando territori, instaurando un rapporto che è di assoluta fiducia.

Tutte operazioni che richiedono preparazione e professionalità, il che ha portato inevitabilmente a parlare di formazione del personale. E anche su questo versante NdS opera da tempo con successo, come dimostra la collaborazione con Gambero Rosso Academy che ha portato alla creazione di corsi specifici come “Obiettivo Sala”.

Sul tema molto apprezzati gli interventi di Nicola Ultimo, Food&Beverage Manager del Park Hyatt di Milano e di Pietro Pompili, Restaurant Manager del Ristorante Al Cambio di Bologna.

L’importanza della sala, soprattutto in una fase delicata come quella che stiamo vivendo, non poteva sfuggire a un mondo in costante ascesa come quello della pizza. E infatti la Guida ha offerto uno spazio importante anche al servizio nelle pizzerie, particolarmente attente al valore aggiunto di una sala preparata.

“PASS è diventato sin da subito un appuntamento importante e non solo per chi opera in sala – ha concluso Reitano – ma anche per coloro, e sono molti, che hanno della ristorazione e della hotellerie una visione a 360°. E che riconoscono il ruolo strategico dell’ospitalità e dell’accoglienza, tasselli fondamentali di un comparto che rappresenta uno dei fiori all’occhiello del Made in Italy”.