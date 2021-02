Prenotazione vaccini Covid: ecco come fare

Nel Lazio e in Campania i siti per le prenotazioni sono già attivi – In alcune Regioni l’operazione si potrà svolgere ai bancomat delle Poste – Molte amministrazioni, però, sono in ritardo. Ecco la mappa per orientarsi e prenotare

Alcune Regioni italiane hanno dato il via alle prenotazioni dei vaccini anti-Covid per gli anziani con più di 80 anni, ma non è facile orientarsi, perché le amministrazioni si muovono in ordine sparso. Lazio e Campania hanno attivato in questi giorni i sistemi di prenotazione, così come la provincia autonoma di Trento. Quella di Bolzano, invece, ha cominciato a vaccinare gli over-80 già da alcune settimane, mentre altre Regioni non hanno ancora comunicato alcuna data ufficiale. In Lombardia, la giunta ha annunciato solo che la procedura non sarà attivata prima del 25-26 marzo.

Dopo la vaccinazione del personale sanitario, dei dipendenti e degli ospiti delle Rsa, l’allargamento delle operazioni alla fascia d’età più alta segna l’avvio della vera campagna di massa. Le prime categorie erano facili da raggiungere – perché si trovavano all’interno di strutture note – mentre ora inizia la sfida più difficile dal punto di vista logistico: visto che il vaccino non è obbligatorio, bisogna garantire alla popolazione la possibilità di prenotarsi su base volontaria. Già, ma come? La strada più semplice, in teoria, è internet.

Nel Lazio la Regione ha predisposto un sito ad hoc, che però ha segnalato quasi subito problemi tecnici causati dall’alto numero di persone che tentavano di accedere in contemporanea. Malgrado le difficoltà, il Lazio rimane comunque la prima fra le grandi Regioni a partire con la campagna di massa: dopo una settimana di prenotazioni, le vaccinazioni inizieranno lunedì 8 febbraio.

In Campania, il sito dove prenotare le somministrazioni agli over-80 è attivo da sabato 30 gennaio: per registrarsi bisogna inserire il codice fiscale, il numero di tessera sanitaria, un indirizzo e-mail e un numero di telefono. I contatti saranno utilizzati per le convocazioni nei punti vaccinali. L’inizio delle vaccinazioni sarà tra il 10 e il 15 febbraio (ancora non è stata indicata una data precisa) e la vaccinazione di tutti i 320mila campani sopra gli 80 anni dovrebbe richiedere fra due e tre mesi.

Per quanto riguarda le altre Regioni, non sono molte quelle che hanno già indicato una data: lunedì 8 si dovrebbe partire in Puglia, Umbria e Valle d’Aosta, martedì 9 in Friuli Venezia Giulia, mentre in Liguria ha annunciato che le somministrazioni agli over-80 inizieranno il 15 febbraio.

Un discorso a parte vale per Sicilia, Marche, Calabria e Abruzzo, dove è già attiva la piattaforma informatica di Poste Italiane per la tracciatura e la somministrazione dei vaccini per il Covid-19. In queste Regioni – ha spiegato Matteo Del Fante, Ad del gruppo – la vaccinazione, quando sarà aperta a tutti coloro che ne faranno richiesta dopo la prima fase dedicata alle categorie protette, potrà essere prenotata dai cittadini online (le informazioni saranno disponibili sul sito predisposto dal Governo), tramite il call center, ai bancomat Postamat inserendo la tessera sanitaria o tramite i palmari in dotazione ai portalettere.