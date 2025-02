Orologi alieni a Ginevra: Area_51, una mostra extraterrestre e un asta dal vivo (Sotheby’s). Cinquantuno lotti a tema UFO

In concomitanza con Watches & Wonders, la fiera dell’industria dell’orologeria Sotheby’s si riunisce

in una mostra e un’asta dal vivo piuttosto particolare che celebra il il mercato degli orologi vintage più anticonvenzionali e con 51 pezzi che si potrebbero quasi definire alieni

La mostra Rough Diamonds sarà ospitata nel profondo di una grotta del vino di Ginevra e caratterizzata formazioni rocciose come display – seguita da un’emozionante asta sotterranea dal vivo che per l’edizione precedente ha visto il tutto esaurito di tutti i 24 lotti in offerta in meno di un’ora e la maggioranza aggiudicata molto al di sopra le loro elevate stime. Un vero e proprio trionfo per gli avventurosi orologi vintage creati da designer visionari, tra cui Gilbert Albert, Charles de Temple e Jacqueline Dimier, i cui nomi sono un po’ sbiaditi nella storia dell’orologeria.

Con Area_51, Sotheby’s e Heist-Out sarà presentato un orologio da polso dal tema UFO

La mostra che inizierà il 1 aprile, sarà seguita da un ricevimento serale il 2 aprile e si conclude il tutto con l’asta dal vivo il 3 aprile. L’evento di tre giorni sarà ospitato presso il sito di quello che sembra essere un atterraggio di fortuna UFO nel cuore di Ginevra. La location dell’Area_51 – La Salle Trocmé – offrirà ai visitatori un’esperienza completamente immersiva, trasformante l’area espositiva (che metterà in mostra tutti 51 lotti) in una sala d’asta a stazione di ricerca aliena top-secret.

Area_51 prende il nome dalla famosa località militare statunitense classificata nel Deserto del Nevada che presumibilmente nasconde le prove della vita extraterrestre che ha anche dato vita a una costellazione di oggetti da polso ultraterreni, realizzati con materiali apparentemente alieni nel design e nei materiali: orologi del futuro che sembrano essere stato creati da un altro pianeta. Complessivamente l’asta conta 51 di questi orologi futuristici, che vanno da 2.000 franchi a 200.000 franchi. Ci saranno marchi all’avanguardia come Urwerk, MB&F, De Bethune e Gérald Genta, ma lo sono anche i sostenitori Patek Philippe, Rolex e Audemars Piguet – tutti in lizza per catturare l’attenzione.

Area_51 fonde il vintage con orologi più moderni e due nuove referenze, una di Furlan Marri e

un altro di Toledano & Chan, disegnato e prodotto, soprattutto come modelli unici per l’asta del 2025. L’orologio di Furlan Marri è una variazione unica della loro Disco Serie Volante con cassa in tantalio,

un materiale mai utilizzato prima dal brand (stima 6.000 CHF – 12.000 CHF), mentre Toledano & Chan ne hanno creato un altro, unico ad assumere il loro caratteristico di orologio architettonico (stima 8.000 CHF – 12.000 CHF).

10 punti salienti di Area_51

, nuovo e unico orologio da polso in tantalio con quadrante in meteorite, circa 2025 (stima 6.000 CHF – 12.000 CHF). Toledano & Chan b/2 , nuovo e unico orologio da polso in acciaio inossidabile con quadrante placcato oro, circa 2025 (stima 8.000 CHF – 12.000 CHF).

, nuovo e unico orologio da polso in acciaio inossidabile con quadrante placcato oro, circa 2025 (stima 8.000 CHF – 12.000 CHF). Rolex, “Starship Gold” , orologio ovale in oro giallo con bracciale, 1980 circa (stima 8.000 CHF – 12.000 CHF).

, orologio ovale in oro giallo con bracciale, 1980 circa (stima 8.000 CHF – 12.000 CHF). Patek Philippe, referenza 4233/1 , in oro giallo, lapislazzuli, malachite e turchese e con bracciale, 1973 circa (stima 20.000 CHF – 40.000 CHF).

, in oro giallo, lapislazzuli, malachite e turchese e con bracciale, 1973 circa (stima 20.000 CHF – 40.000 CHF). Audemars Piguet Star Wheel automatico , referenza 25720OR, orologio da polso semischeletrato in oro rosa con ora satellitare realizzato nel 1994 (stima 20.000 CHF – 40.000 franchi.

, referenza 25720OR, orologio da polso semischeletrato in oro rosa con ora satellitare realizzato nel 1994 (stima 20.000 CHF – 40.000 franchi. Ressence Type 3AM American Market , orologio da polso in titanio con sistema orbitale convesso e con quattro satelliti biassiali eccentrici e quadrante inclinato, 2017 circa (stima 24.000 CHF – 40.000 CHF)

, orologio da polso in titanio con sistema orbitale convesso e con quattro satelliti biassiali eccentrici e quadrante inclinato, 2017 circa (stima 24.000 CHF – 40.000 CHF) Urwerk, referenza 103.06 , oro bianco e orologio da polso con diamanti incastonati con triplo esclusivo e piastra di base, satelliti orari, croce orbitale, scheda di controllo, indicatore della riserva di carica, circa 2007 (stima 30.000 CHF – 60.000 CHF).

, oro bianco e orologio da polso con diamanti incastonati con triplo esclusivo e piastra di base, satelliti orari, croce orbitale, scheda di controllo, indicatore della riserva di carica, circa 2007 (stima 30.000 CHF – 60.000 CHF). Patek Philippe venduto da Asprey : referenza 4117/1G, oro bianco e diamanti incastonati, orologio da polso con quadrante ad ali di farfalla e bracciale, 1973 circa (stima 50.000 CHF – 100.000 franchi).

: referenza 4117/1G, oro bianco e diamanti incastonati, orologio da polso con quadrante ad ali di farfalla e bracciale, 1973 circa (stima 50.000 CHF – 100.000 franchi). Audemars Piguet Royal Oak Concept “CW1” , referenza 25980AI, edizione limitata in alacrite e orologio da polso tourbillon in titanio con indicatore della riserva di carica, dinamografo e

selettore di funzioni, circa 2002 (stima 100.000 CHF – 200.000 CHF).

, referenza 25980AI, edizione limitata in alacrite e orologio da polso tourbillon in titanio con indicatore della riserva di carica, dinamografo e selettore di funzioni, circa 2002 (stima 100.000 CHF – 200.000 CHF). Gérald Genta referenza G.4036, unico. Ripetizione dei minuti in platino e diamanti, orologio da polso con bracciale e quadrante in madreperla, 1990 circa (stima 100.000 CHF – 200.000 franchi).

Esposizione e asta: 1,2,3 aprile 2025 – La Salle Trocmé ,Via del Giura 2 1201 Ginevra, Svizzera