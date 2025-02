Moda e Lusso: Capri Holding Limited celebra a New York l’ evento “Investor Day 2025”

Capri Holdings Limited (NYSE:CPRI), gruppo globale di moda e lusso, ha celebrato ieri l’Investor Day 2025 a New York City. In concomitanza con l’evento, la Società sta introducendo eventi a lungo termine con obiettivi finanziari

L’evento si è tenuto il giorno 19 febbraio e si è potuto accedere alla diretta attraverso la trasmissione video con una replica disponibile subito poco dopo la conclusione e condivisibile ora direttamente nel documento completo (Link)

CAPRI HOLDINGS gruppo di moda e lusso

Capri Holdings è un gruppo globale di moda e lusso composto dai marchi iconici guidati dai fondatori Versace, Jimmy Choo e Michael Kors. Il loro impegno per lo stile glamour e l’artigianato è al centro di ciascuno dei marchi di lusso. La loro reputazione si basa sulla progettazione di prodotti eccezionali e innovativi che coprono l’intero spettro della moda nella categorie di lusso. La forza risiede nel DNA unico e nel patrimonio di ciascuno dei marchi, nella diversità e nella passione delle persone e la dedizione ai clienti e alle comunità. Capri Holdings Limited è quotata in borsa alla Borsa di New York con il ticker CPRI.

Le seguenti indicazioni sono fornite su base rettificata e non GAAP. I risultati finanziari potrebbero differire sostanzialmente dalle prospettive attuali a causa di una serie di eventi esterni che non si riflettono nelle nostre linee guida, compresi i cambiamenti in condizioni macroeconomiche globali, pressioni inflazionistiche maggiori del previsto o perdita di consumatori fiducia e ulteriori considerevoli fluttuazioni dei tassi di cambio delle valute estere.

Il documento presentato contiene dichiarazioni che sono, o possono essere considerate “dichiarazioni previsionali”. Le dichiarazioni previsionali sono di natura prospettica e non si basano su fatti storici, ma piuttosto su quelli attuali aspettative e proiezioni del management di Capri circa eventi futuri e sono pertanto soggetti a rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente dai risultati futuri espressi o impliciti dalle dichiarazioni previsionali. Tutte le dichiarazioni diverse dalle dichiarazioni di fatti storici incluse nel presente documento, inclusi gli obiettivi finanziari a lungo termine che possono ritenersi dichiarazioni previsionali.

In un documento precedente Capri Holdings dichiara che nel terzo trimestre 2024 la perdita operativa è stata di 590 milioni di dollari e il margine operativo è stato del (46,8)%, rispetto al reddito da

operazioni di 122 milioni di dollari e un margine operativo dell’8,5% nell’anno precedente. La perdita è stata determinata da una svalutazione non monetaria di 675 milioni di dollari. Il reddito operativo rettificato è stato di 76 milioni di dollari e rettificato del margine operativo è stato del 6,0%, rispetto ai 172 milioni di dollari e al 12,1% dell’anno precedente. Il calo di il margine operativo riflette principalmente la riduzione delle spese su minori ricavi. Il fatturato totale di 1,26 miliardi di dollari è diminuito dell’11,6% rispetto allo scorso anno. A valuta costante, i ricavi totali sono diminuiti dell’11,4%. Le vendite totali al dettaglio dell’azienda sono diminuite a due cifre mentre all’ingrosso e entrate sono diminuite. L’utile lordo è stato di 812 milioni di dollari e il margine lordo è stato del 64,4%, rispetto ai 928 milioni di dollari e al 65,0% del anno precedente. Il margine di profitto lordo è diminuito di 60 punti base principalmente a causa delle minori vendite a prezzo pieno. La perdita netta è stata di 547 milioni di dollari, o (4,61) di dollari per azione, rispetto a un utile netto di 105 milioni di dollari, o 0,88 di dollari per azione. La perdita è stata determinata da una svalutazione non monetaria di 602 milioni di dollari, o $ 5,08 per azione. L’utile netto rettificato è stato di 54 milioni di dollari, ovvero 0,45 dollari per azione diluita, rispetto a 142 dollari milioni, ovvero 1,20 dollari per azione diluita, nel periodo dell’anno precedente. La data di scadenza secondo il piano rotativo della Società la linea di credito e il nuovo prestito a termine è luglio 2027.