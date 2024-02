Meteo: maltempo nel weekend di Carnevale. In arrivo il ciclone Pulcinella

Il weekend di Carnevale sarà condizionato dal ciclone Pulcinella che porterà pioggia, neve e vento su tutta l’Italia. Saranno 72 ore di turbolenza, ma le temperature resteranno miti

Il weekend di Carnevale del 9-11 febbraio sarà condizionato dal maltempo che colpirà tutta l’Italia, isole comprese. L’alta pressione che ha dominato questo periodo di tempo nel nostro Paese lascerà il posto a una profonda saccatura atlantica che causerà l’arrivo di un vortice ciclonico chiamato Pulcinella (dato il periodo). Questo porterà pioggia, vento e neve in molte regioni italiane, con caratteristiche più di stampo autunnale che invernale.

Un weekend quindi decisamente negativo per i festeggiamenti di Carnevale nelle località più famose come Venezia, Ivrea, Viareggio o Ronciglione.

Non scenderanno troppo le temperature che rimarranno sopra la media durante tutto il periodo, grazie ai venti miti di Scirocco che continueranno a contrastare il normale calo dovuto al maltempo.

Venerdì 9 febbraio

Il quadro meteorologico prevede un cambiamento evidente già da oggi, con l’arrivo di una perturbazione atlantica intensa guidata da un profondo vortice ciclonico a ovest del Regno Unito. Il ciclone Pulcinella sarà ancora lontano dall’Italia, ma porterà venti meridionali umidi. Piogge sono previste sul Nord-Ovest e in Toscana al mattino, estendendosi al Nord-Est durante il giorno e verso la Sardegna. I venti potrebbero raggiungere forza di burrasca di Scirocco. Sarà proprio questo fronte perturbato a provocare la formazione di un secondo vortice (Pulcinella) che tra Sabato e Domenica si approfondirà sul nostro Paese dando il via ad una fase di maltempo che ci accompagnerà poi per tutto il weekend.

Al Nord, nuvolosità variabile con piogge e rovesci soprattutto sul Nordovest e la Lombardia, con fenomeni temporaleschi localmente intensi sulla Liguria. Piogge più intermittenti sul Triveneto, ma che si intensificheranno verso sera. Neve sulle Alpi sopra i 1400-1700m, localmente fino a 1200-1300m.

Nel Centro, nuvoloso a tratti sulle regioni tirreniche con qualche pioggia intermittente, mentre sulla Toscana alta ci potrebbero essere rovesci che intensificheranno verso sera.

Al Sud, nubi sparse con ampie schiarite più estese sulle regioni adriatiche, lo Ionio e la Sicilia. Pioggia possibile sulla Sardegna verso sera.

Le temperature saranno in lieve calo al Nord e in aumento al Centro-Sud, con massime generalmente al di sopra della media. I venti saranno in rinforzo dai quadranti meridionali, con mari mossi o agitati e possibili mareggiate serali sul medio-alto Tirreno e la Sardegna occidentale.

Sabato 10 febbraio

Sabato 10 Febbraio sarà una giornata difficile soprattutto per il Nord Italia, con particolare riguardo alla Liguria, alle Alpi occidentali e al Friuli Venezia Giulia, dove sono previste piogge diffuse e neve a quote medie a causa dei venti miti di Scirocco. Anche il comparto tirrenico, in particolare la Toscana settentrionale e successivamente il Lazio meridionale e la Campania, sarà interessato dal maltempo.

Al Nord, molto nuvoloso o coperto con piogge diffuse, più intense al Nordovest con possibilità di temporali sulla Liguria. Neve sulle Alpi dai 1300/1400m, localmente più bassa.

Nel Centro, molto nuvoloso o coperto con piogge sparse sulle regioni tirreniche e l’Appennino, intensificandosi entro sera. Fenomeni più isolati e deboli sull’Adriatico. Neve sulle cime più alte dell’Appennino, sopra i 1600/1800m.

Al Sud, molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci, più diffusi e intensi su Sardegna occidentale, Sicilia occidentale e fascia tirrenica tra Campania e alta Calabria. Fenomeni più intermittenti e deboli sull’Adriatico. Neve sulle cime più elevate dell’Appennino oltre 1800m.

Le temperature saranno in lieve ulteriore calo al Nord, in calo al Centro e su parte del Sud, ma ancora sopra la media in diverse regioni, soprattutto nell’estremo Sud. I venti saranno forti dai quadranti meridionali, con mari agitati e mareggiate lungo le coste esposte.

Domenica 11 febbraio

Nella giornata di domenica, nel pieno del Carnevale, si registreranno timidi segnali di miglioramento, soprattutto al Nordovest, mentre altrove il tempo rimarrà instabile, eccezion fatta per le regioni rivolte verso l’Adriatico e lo Ionio, dove saranno presenti condizioni più asciutte e soleggiate.

Il Maestrale spazzerà l’Italia, facendo calare un po’ le temperature e spostando le nubi e le piogge verso il Centro-Sud; al Nord, dal pomeriggio, il tempo migliorerà parzialmente. In tutto questo movimento meteorologico turbolento, anche il mare sarà agitato, con onde fino a 4 metri sul settore ligure-tirrenico e fino a 6-7 metri sul Mare di Sardegna.

Al Nord: prevalenza di aperture al Nordovest e in tendenza anche sulle Alpi centrali, mentre altrove si registrano piogge e rovesci intermittenti. Neve prevista sulle Alpi orientali sopra i 1400/1500m. Accumuli di precipitazioni non rilevanti entro fine giornata.

Centro: condizioni instabili con piogge e rovesci alternati a schiarite. Neve sopra i 1400/1500m. Possibilità di accumuli localmente abbondanti nel basso Lazio, con punte fino a 40mm.

Al Sud: Instabilità o perturbazioni sulle regioni tirreniche e la Sicilia, con piogge e temporali, talvolta intensi. Maggiori aperture sull’Adriatico, salvo qualche piovasco o temporale sul Salento. Situazione migliore in Sardegna. Accumuli significativi previsti tra Campania e Calabria, con punte fino a 50/60mm. Neve sopra i 1600/1800m.

Temperature in ulteriore lieve calo su tutto il territorio, tendenti a rientrare nella media nazionale. Venti ancora forti, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.