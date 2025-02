Meloni, troppi silenzi su Ucraina, Gaza e dazi e incomprensibile l’assenza sull’IA a Parigi: è l’effetto Trump? La linea dell’Italia qual è?

Forse a Palazzo Chigi è arrivato il conto di Trump, ma il silenzio della premier sullo tsunami del Presidente americano su Gaza, sulla trattativa per l’Ucraina senza Zelensky e l’Europa e sui dazi solleva molti dubbi

La premier Giorgia Meloni sembra aver perso la voce. Dopo la fuga dal Parlamento di fronte al pasticcio brutto della liberazione del torturatore libico Almasri, la premier non ha finora detto una parola di fronte allo tsunami Trump su Gaza, sull’Ucraina e sui dazi reciproci che rischiano di affondare una parte dell’industria italiana. Ma incomprensibile è stata anche la sua assenza dal grande meeting internazionale sull’Intelligenza artificiale organizzato dal Presidente Macron a Parigi. E pensare che al G7 dell’anno scorso la Meloni, come ha perfidamente ricordato Matteo Renzi, aveva enfatizzato l’impegno italiano sull’Intelligenza artificiale: ora gli altri investono fior di miliardi sull’IA e noi?

E’ vero che in politica come nella vita il timing è tutto e può darsi che, anziché esporsi subito, Meloni aspetti il momento giusto per dire la sua sulle trovate giornaliere del Presidente Donald Trump: sulla cacciata dei palestinesi da Gaza, sulla trattativa con Putin ma senza Zelensky e l’Europa sulla martoriata Ucraina e sul suo proposito di introdurre i dazi reciproci per tutti i Paesi. Ma l’importante è che la Meloni ritrovi la voce e che ricordi che trattare con il Presidente americano è giustissimo ma non vuol dire inchinarsi e che per non inchinarsi è decisivo trattare insieme a tutta la Ue. Finora sul Medio Oriente e sull’Ucraina la linea della Meloni è stata ineccepibile, ma ora qual è? Prima ce lo farà sapere meglio è, ma per ora giù dalla torre.