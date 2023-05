Mediobanca: investe in Arma Partners e si rafforza nell’attività di Advisory

Accordo strategico di Mediobanca con Arma Partners per rafforzarsi nella Digital Economy all’interno della propria divisione Corporate & Investment Banking

Mediobanca ha stretto un accordo strategico con i soci di Arma Partners e US Arma Partners per rafforzarsi nell’ambito della Digital Economy. Secondo i termini dell’operazione, Mediobanca acquisirà Arma per creare un franchise leader nella Digital Economy all’interno della propria divisione Corporate & Investment Banking.

Cosa fa Arma Partners

Fondata nel 2023, Arma Partners è una società di consulenza finanziaria indipendente in Europa che si occupa di aziende, investitori e imprenditori attivi nell’Economia Digitale globale, offre consulenza indipendente in materia di Corporate Finance a società a fondi di Private Equity. Guidata dal suo fondatore e Managing Partner Paul-Noël Guély, Arma Partners conta oggi 12 partner e 86 dipendenti di cui 69 banker provenienti da oltre 26 Paesi. La società è particolarmente attiva nel settore dei Software, dei servizi Cloud, e nei segmenti Data, Internet e Fintech. Negli ultimi cinque anni, il team di Arma Partners ha seguito come advisor oltre 100 operazioni, il 75% delle quali cross-border, per un valore di mercato complessivo di oltre 85 miliardi di dollari. Risultati che hanno permesso alla società di affermarsi tra i leader specializzati nell’advisory nel comparto della Digital Economy europea e di posizionarsi come primo advisor nelle grandi acquisizioni di software in Europa.

“La partnership con Arma Partners rafforzerà i servizi di advisory offerti da Mediobanca con competenze distintive in ambito Tech a beneficio dei clienti della divisone Corporate & Investment Banking e del Wealth Management, oltre a garantire un più ampio presidio territoriale in Europa e negli Stati Uniti. Questa operazione è altresì coerente con l’obiettivo di orientare il modello di business del CIB verso attività a minor assorbimento di capitale e darà un significativo impulso alle commissioni della divisione con una crescita del 30% circa, risultato che contribuirà a incrementare di oltre il 10% le commissioni di Gruppo”, fa sapere Mediobanca in una nota.

I dettagli dell’accordo

Secondo quanto stabilito, Arma Partners continuerà ad essere gestita – come società indipendente all’interno del gruppo Mediobanca – da Paul-Noël Guély, che lavorerà in stretto coordinamento con Francisco Bachiller e Giuseppe Baldelli, co-head di Global CIB.

Mediobanca pagherà il corrispettivo in cash, di cui il 40% in fondi immediatamente disponibili al closing. La restante parte verrà rilasciata in quattro anni sulla base delle performance di Arma e potrà essere pagata in azioni Mediobanca. L’operazione, soggetta all’autorizzazione delle autorità competenti, avrà un impatto stimato sul CET1 ratio di Mediobanca di circa 30bps base 100% considerando l’importo differito pagabile in azioni. Sulla base degli utili dell’ultimo esercizio, la transazione sarà accrescitiva per l’EPS.

Negale: “Diventeremo tra i principali advisor della Digital Economy”

“Mediobanca ha una significativa esperienza di partnership con società indipendenti di consulenza caratterizzate da solidi fondamentali, management team di rilievo, marchi rinomati e piattaforme scalabili” – afferma Alberto Nagel, Ceo di Mediobanca. “L’accordo con Arma Partners riflette la nostra ambizione di costruire una solida crescita di lungo periodo facendo leva sui trend industriali, sulle competenze specialistiche e sul talento delle persone. Siamo convinti che l’expertise distintiva, la complementarietà del business e la presenza geografica di Arma Partners si adattino perfettamente alla nostra strategia di crescita e posizioneranno il Gruppo Mediobanca tra i principali advisor nel settore della Digital Economy al servizio di imprenditori, investitori, professionisti del settore, CEO e fondatori di start-up”, conclude Alberto Nagel.

“Arma Partners rappresenta un’opportunità unica per la divisione CIB di Mediobanca di espandersi nel settore in rapido-sviluppo della Digital Economy, trend che sta impattando e trasformando il business di tutti i nostri clienti. Siamo entusiasti del fatto che Arma Partners diventi uno dei pilastri della strategia del CIB di Mediobanca” – affermano Francisco Bachiller e Giuseppe Baldelli, co-Heads of Global CIB di Mediobanca.

“Questa partnership consentirà ad Arma Partners di raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi di espansione globale. Come noi, Mediobanca vanta un’illustre esperienza di consulenza strategica e indipendente, nonché radici europee unite ad ambizioni globali” – afferma Paul-Noël Guély, Managing Partner di Arma Partners.