Linate chiuso? Milano potenzia le stazioni ferroviarie

Fs ha presentato il piano di potenziamento dello scalo di Rogoredo, porta d’accesso nella zona Sud, sull’asse verso Roma – Più posti auto, più sicurezza e assistenza clienti dalle 6 alle 21.30 – Le fermate delle Frecce salgono a 50 al giorno.

Linate chiuso per tre mesi? Milano potenzia le stazioni ferroviarie. Per superare infatti il disagio della chiusura dell’aeroporto cittadino, oltre al dirottamento dei voli su Malpensa è stato anche messo in campo dalle Ferrovie dello Stato un piano per potenziare la stazione di Rogoredo, non distante da Linate e soprattutto porta d’accesso strategica nella zona Sud del capoluogo lombardo, ovvero proprio sull’asse che collega Milano a Bologna, Firenze, Roma e al resto del Centro-Sud. Il potenziamento delle fermate delle Frecce favorirà dunque l’interscambio modale con altri servizi e per decongestionare l’area metropolitana di Milano, “per un viaggio sempre più door-to-door e sostenibile”, secondo quanto comunicato da Fs, oltre che per certi versi più comodo, visto che arrivando dal Sud Italia si scende a Rogoredo ben 15 minuti prima che in Centrale e che in metropolitana si raggiunge il centro di Milano in meno tempo.

Dal 28 luglio le fermate giornaliere dei Frecciarossa a Rogoredo (a due passi dal quartier generale di Sky) sono quindi passate da 36 a 50, senza dimenticare il rafforzamento anche della linea per la Liguria, con 2 Frecciarossa e 8 Intercity al giorno in direzione Genova. I collegamenti con le Frecce di Trenitalia dalle principali stazioni di Milano (Centrale, Porta Garibaldi, Rogoredo) con Roma (Termini e Tiburtina) sono dunque salite in totale a 104 ogni giorno. E oltre ai collegamenti, è stata rinforzata anche l’assistenza: la Sala Freccia e la biglietteria di Trenitalia sono aperte dalle 6 alle 21.30, con orario prolungato. In stazione ci sono nuove self service e negli orari di punta sarà operativo un desk mobile con addetti di customer service.

Completamente rinnovato anche il parcheggio Metropark (Gruppo FS Italiane) di via Cassinis, adiacente alla stazione. L’area è attrezzata con 189 posti auto, è in grado di accogliere nuovi servizi di mobilità sostenibile ed è accessibile a tutti i viaggiatori delle imprese ferroviarie. Salgono a quattro i posti riservati alle persone con ridotta mobilità, posizionati davanti all’ingresso della stazione, per un accesso senza barriere. Migliora ancora anche la security, un tema molto sentito vista la vicinanza con l’ormai noto “bosco della droga” di Rogoredo, i cui frequentatori bivaccano spesso nella stazione per spacciare o chiedere elemosina, facendo aumentare il senso di degrado e insicurezza dello scalo. Ora c’è un nuovo ufficio di 200 metri quadri per la Polfer ed è stato anche potenziato il presidio di Protezione Aziendale del Gruppo FS Italiane, che assicura una maggiore presenza di personale in stazione, sulle banchine e a bordo treno.