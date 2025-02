Leonardo raggiunge nuovi massimi storici in Borsa e sigla un’importante intesa negli Emirati Arabi

Il titolo Leonardo ha toccato oggi quota 35,14 euro, record storico. In un anno il rialzo è dell’86%. Firmato ad Abu Dhabi un accordo con Edge per rafforzare le capacità delle due aziende nella

progettazione di sistemi per il mercato export

La corsa di Leonardo non si ferma più. L’azienda della difesa ha toccato oggi un nuovo massimo storico in Borsa, superando i 35 euro per azione. Un record che arriva in un momento di grazia, in cui il titolo beneficia delle ipotesi di un aumento delle spese per la difesa da parte dei Paesi dell’Unione europea, ma anche della proposta della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, di esentare il settore della difesa dai limiti Ue sulla spesa pubblica.

Nel frattempo, l’azienda guidata dall’ex ministro Roberto Cingolani ha annunciato oggi un’importante intesa con Edge, tra i principali gruppi mondiali nel settore della tecnologia avanzata e della difesa, per rafforzare ulteriormente le capacità delle due aziende nella progettazione di sistemi all’avanguardia, complessi e innovativi per il mercato export e diversificare e completare i reciproci portafogli di soluzioni nei settori aereo, terrestre, navale e cyber.

Leonardo ai massimi storici in Borsa

Anche oggi i titoli europei della difesa e dell’aerospazio viaggiano a vele spiegate, mentre è in corso in Arabia Saudita il primo incontro tra Russia e Stati Uniti sull’Ucraina. A spingere il comparto non sono solo i colloqui volti a raggiungere la pace, ma anche le sempre più forti ipotesi che riguardano un possibile aumento delle spese per la difesa da parte dei Paesi dell’Unione Europea. Non solo: la Commissione europea sta lavorando a “modalità e dettagli” della proposta per attivare la clausola di sospensione del patto di stabilità e di crescita relativamente alle spese per difesa dei paesi dell’Unione Europea.

In questo contesto, il titolo Leonardo registra un rialzo intorno al 2 per cento e supera i 35 euro per azione, dopo aver toccato nuovo massimo storico di 35,14 euro. Negli ultimi sei mesi le azioni della società sono salite di oltre il 54%, mentre nell’ultimo anno il rialzo è addirittura dell’86%.

Leonardo firma accordo con Edge

Nel frattempo la società ha annunciato di aver siglato un accordo con Edge. L’intesa, firmata durante l’International defence exhibition (Idex) 2025, in corso ad Abu Dhabi, riguarderà il mercato degli Emirati Arabi Uniti e contemplerà una strategia globale di export, promuovendo sinergie più strette, condivisione di conoscenze e consolidamento di risorse specializzate per cogliere e sviluppare in modo più efficace opportunità in settori quali: capacità aeree comprendenti tecnologie radar, in particolare su aerei multi missione; capacità di difesa contro missili balistici tattici; sistemi anti-drone e di sorveglianza; sistemi di gestione del combattimento navale; comunicazioni radio e, infine, sistemi ottici di puntamento.

“L’accordo anticipa una partnership strutturata finalizzata alla promozione commerciale congiunta di questi prodotti e soluzioni ai governi di diversi Paesi. Prevede, inoltre, lo sviluppo congiunto della proprietà intellettuale e futuri progetti innovativi”, fa sapere Leonardo in una nota.

Lorenzo Mariani, condirettore Generale di Leonardo, ha affermato: “Siamo onorati ed entusiasti di questa collaborazione con Edge Group, finalizzata a realizzare nuove capacità industriali per esigenze nazionali ed export. I settori identificati come pilastri di questa strategia congiunta stanno acquisendo sempre più importanza in un mercato e in uno scenario operativo in evoluzione. Per questo, riteniamo che unire le forze in tali campi permetterà di offrire le capacità richieste dagli Emirati Arabi Uniti e da altri mercati export.”