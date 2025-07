Kruso Art: Andrea Orsini Scataglini nominato nuovo amministratore delegato

Kruso Art, punto di riferimento nel panorama delle case d’asta italiane, annuncia un cambiamento alla sua guida. Andrea Orsini Scataglini è stato nominato nuovo Chief Executive Officer

Andrea Orsini Scataglini subentra ad Attilio Meoli, socio fondatore, che lascia l’incarico dopo aver contribuito alla crescita e all’affermazione del marchio negli ultimi anni. Una scelta, quella di Kruso Kapital – che detiene il 100% di Kruso Art –, che si inscrive, da un lato, nel percorso di rinnovamento ed innovazione della casa d’aste avviato con l’azione di rebranding dello scorso aprile e con l’ampliamento dei canali digitali per partecipare alle aste; dall’altro, nella più ampia strategia di internazionalizzazione che il gruppo sta perseguendo. Processo che vedrà sempre più coinvolta anche Kruso Art e a cui il profilo del nuovo CEO potrà dare nuovo impulso.

Chi è Andrea Orsini Scataglini

Nato a L’ Aquila nel 1971, Andrea Orsini Scataglini porta in Kruso Art un bagaglio di esperienze trasversali nei settori del giornalismo, delle pubbliche relazioni e della comunicazione strategica. Dopo gli studi a Londra e una formazione in Giurisprudenza, si specializza in Business Communication alla Berlitz School di New York. Ha ricoperto ruoli di primo piano nei Public Affairs sia per il settore pubblico che per aziende private, operando in ambiti come fashion, food & beverage, sport e automotive. Dal 2006 ha collaborato con il Gruppo Marchesi Frescobaldi, dove ha assunto incarichi sempre più rilevanti fino a diventare, nel 2019, Public Relation & Communication Director del Gruppo. Giornalista iscritto all’Ordine, ha insegnato Comunicazione presso l’Università Bocconi e lo IULM. Il Consiglio di Amministrazione di Kruso Art ringrazia Attilio Meoli per l’impegno e la dedizionedimostrati nel suo mandato.

Chi è Kruso Art

Kruso Art è il marchio della casa d’aste Art-Rite S.r.l. a socio unico, acquisita da Kruso Kapital S.p.A. – Gruppo Banca Sistema, a novembre 2022. La casa d’aste, attiva dal 2018, è oggi un caso unico nel panorama italiano essendo la prima di proprietà di un gruppo bancario. Questo passo va nella direzione di una maggiore collaborazione con gli operatori e le istituzioni del sistema finanziario per l’investimento in opere d’arte in quanto asset class e di un’ulteriore evoluzione della società stessa. Ai dipartimenti di Arte Moderna e Contemporanea, Arte Antica, Comic Art, Gioielli, Numismatica, Auto da collezione, nel 2024 si sono aggiunti quelli di Filatelia e Luxury Fashion, e nel 2025 quello di Libri Antichi, Autografi e Collezionismo Cartaceo.