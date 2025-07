Jannik Sinner, buona la prima a Wimbledon 2025: vince il derby con Luca Nardi. Musetti eliminato

Jannik Sinner esordisce a Wimbledon 2025 vincendo contro Luca Nardi. Al secondo turno affronterà Vukic: “Nuovo torneo, nuove sfide”, dice. Eliminato al primo turno Lorenzo Musetti

Buona la prima per Jannik Sinner. Il numero uno del ranking Atp vince senza problemi al debutto a Wimbledon 2025, nel derby tutto azzurro contro Luca Nardi (numero 94 della classifica). Sinner parte senza forzare ed esce alla distanza, chiudendo la pratica con un 6-4 6-3 6-0 in in un’ora e 48 minuti di gioco. Un match in cui Sinner ha fatto la differenza soprattutto con la prima di servizio, quasi infallibile a cominciare dal secondo set: ora affronterà al secondo turno l’australiano Aleksandar Vukic, numero 93 del ranking Atp.

Jannik Sinner: a Wimbledon 2025 vince contro Luca Nardi

È la nona volta che due italiani si affrontavano in un match di singolare maschile a Wimbledon, la quarta negli ultimi tre anni. È stata la 26esima sfida tutta italiana in un torneo del Grande Slam nell’Era Open e la terza di questa stagione, dopo la vittoria di Musetti su Matteo Arnaldi al primo turno degli Australian Open e quella di Flavio Cobolli sullo stesso Arnaldi al secondo turno del Roland Garros. Sinner ha vinto tutti i 15 incontri disputati contro giocatori italiani nel circuito maggiore, quattro dei quali negli Slam: contro Gianluca Mager al secondo turno del Roland Garros 2021, contro Sonego al secondo turno degli Us Open 2023, contro Berrettini al secondo turno di Wimbledon lo scorso anno, e contro Nardi oggi al primo turno di Wimbledon.

Sinner: cosa ha detto dopo la vittoria contro Luca Nardi

“Una sfortuna giocare contro un italiano, uno dei due deve uscire, peccato. Qui comunque l’atmosfera è bellissima, è fa molto caldo, non mi ricordo un tempo simile a Londra”. Sinner è soddisfatto dell’esordio a Wimbledon. “Abbiamo lavorato molto sul servizio dopo Halle, ho avuto l’impressione di farlo bene oggi – ha detto il numero 1 del tennis -, bisognava ritrovare la fiducia le prime partite non sono mai semplici, sono soddisfatto della mia performance e del servizio”. Alle spalle il Roland Garros. “Nuovo torneo, nuove sfide e nuove possibilità: bisogna andare avanti e bisogna divertirsi, e su questi campi meravigliosi viene benissimo”.

Wimbledon 2025: Musetti eliminato, Sonego sfida Basilashvili

Intanto, buona la prima anche per Lorenzo Sonego, che debutta con una convincente vittoria. Opposto al portoghese Jaime Faria, numero 116 del mondo, il 30enne torinese si impone per 6-3 6-4 6-2 in un’ora e 43 minuti di gioco.

Sonego, numero 47 Atp e che vanta come miglior risultato sull’erba londinese gli ottavi del 2021, incrocerà al secondo turno il georgiano Nikoloz Basilashvili. Sconfitta all’esordio, infatti, per Lorenzo Musetti a Wimbledon. L’azzurro, numero 7 del mondo, è stato battuto a sorpresa da Basilashvili, entrato in tabellone principale dalle qualificazioni, capace di imporsi col punteggio di 6-2, 4-6, 7-5, 6-1. Sfuma quindi la possibilità di vedere un derby italiano al secondo turno visto che sarà Basilashvili a sfidare Sonego.