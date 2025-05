Italgas: ok Consob all’aumento di capitale da oltre 1 miliardo di euro, prezzo con sconto del 24,8%

La Consob approva l’aumento da 1,02 miliardi di Italgas a sostegno dell’operazione 2i Rete Gas. Offerta in opzione dal 2 al 19 giugno, prezzo fissato a 5,026 euro con sconto del 24,8%

La Consob ha approvato il prospetto informativo relativo all’aumento di capitale in opzione promosso da Italgas, funzionale all’operazione di acquisizione di 2i Rete Gas. L’operazione prevede l’emissione di nuove azioni ordinarie per un controvalore massimo complessivo di 1,02 miliardi di euro, comprensivi di sovrapprezzo. Le nuove azioni saranno ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan.

Le caratteristiche delle nuove azioni

A seguito dell’autorizzazione, il consiglio di amministrazione di Italgas ha definito i termini dell’offerta: il prezzo di sottoscrizione è stato fissato a 5,026 euro per azione, di cui 1,240 euro imputati a capitale sociale e 3,786 euro a sovrapprezzo. Le azioni saranno offerte nel rapporto di una nuova azione ogni quattro diritti di opzione posseduti. Complessivamente, saranno emesse fino a 202.938.478 nuove azioni, per un controvalore massimo pari a 1.019.968.790,43 euro.

Il prezzo incorpora uno sconto del 24,82% rispetto al TERP (Theoretical Ex Right Price) calcolato sulla base della chiusura di Borsa del 28 maggio 2025.

Il calendario dell’offerta in opzione

Il periodo per l’esercizio dei diritti di opzione andrà dal 2 al 19 giugno 2025, estremi inclusi. Durante lo stesso arco temporale, ma con scadenza anticipata al 13 giugno, i diritti saranno negoziabili su Euronext Milan. I diritti non esercitati saranno successivamente offerti in Borsa entro il mese successivo, per almeno due giorni di mercato aperto.

A ogni azione Italgas posseduta corrisponderà un diritto di opzione. Il rapporto di sottoscrizione è di una nuova azione ogni quattro diritti detenuti.

Garanzie e impegni di sottoscrizione

L’aumento di capitale sarà coperto da un contratto di garanzia sottoscritto con un pool di banche: J.P. Morgan SE (structuring advisor), BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe, Morgan Stanley & Co. International, Société Générale (joint global coordinator e joint bookrunner), e Banca Akros (co-global coordinator e joint bookrunner).

I garanti si sono impegnati, disgiuntamente e senza vincolo di solidarietà, a sottoscrivere eventuali nuove azioni rimaste inoptate per un importo massimo pari a 755,18 milioni di euro.

La restante quota, pari a 264,79 milioni di euro, sarà sottoscritta dall’azionista di maggioranza CDP Reti, che ha confermato l’intenzione di aderire integralmente alla propria quota.

Il prospetto informativo è stato pubblicato sul sito della società e depositato presso la sede legale. Oltre al documento in italiano, Italgas predisporrà un’offering circular in lingua inglese, destinata a investitori istituzionali qualificati.

L’operazione si inserisce nel quadro della strategia di rafforzamento del ruolo di Italgas nella distribuzione del gas naturale in Italia, a seguito dell’annunciata integrazione con 2i Rete Gas, che darà vita a un operatore leader nel settore.