Italgas completa acquisizione di 2i Rete Gas e diventa il primo operatore della distribuzione gas in Europa

L’operazione vale oltre 5,2 miliardi. L’Ad Gallo: “È storia che si compie davanti ai nostri occhi, operazione che cambia il colto del settore e crea importanti sinergie industriali”

Italgas ha completato l’acquisizione di 2i Rete Gas, diventando il primo operatore nella distribuzione del gas in Europa con 12,9 milioni di clienti in Italia e Grecia, 154.000 chilometri di rete e più di 13 miliardi di metri cubi di gas distribuiti ogni anno. A Piazza Affari, dopo l’annuncio, il titolo cede l’1,13% a 6,56 euro per azione.

Italgas-2i Rete Gas: operazione da 5,2 miliardi di euro

Italgas ha concluso oggi l’acquisizione del 99,94% del capitale sociale di 2i Rete Gas dai venditori F2i Sgr e Finavias. L’affare, annunciato al mercato lo scorso 5 ottobre, è stato perfezionato dopo l’ottenimento delle autorizzazioni Golden Power, Foreign Subsidies Regulation e da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Parlando di cifre, il corrispettivo al closing è pari a 2,0719 miliardi di euro e l’indebitamento finanziario netto di 2i Rete Gas al 31 dicembre 2024 ammonta a 3,2 miliardi. Complessivamente, il valore dell’operazione è di 5,2 miliardi.

Al via l’integrazione di 2i Rete Gas

Prende così ufficialmente il via l’integrazione di 2i Rete has nel Gruppo Italgas, in linea con il Piano Strategico 2024-2030. La fase iniziale, specifica la società, si concentrerà sull‘integrazione societaria e dei sistemi informativi per realizzare le prime sinergie. Parallelamente, sarà avviato un programma di digitalizzazione della rete e dei processi, insieme all’implementazione di iniziative di AI volte a migliorare performance e qualità del servizio.

L’Ad Gallo: “È storia che si compie davanti ai nostri occhi”

‘L’acquisizione di 2i Rete Gas è storia che si compie davanti ai nostri occhi’, ha affermato in una nota nota l’amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo.

“Un‘operazione di straordinario valore per il Paese, che cambia il volto del settore creando un campione europeo in grado di rafforzare la sicurezza energetica e accelerare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. In anticipo di alcuni mesi rispetto a quanto annunciato, oggi per il gruppo Italgas inizia una nuova stagione di crescita, che ci vedrà lavorare per l’integrazione di 2i Rete Gas, cogliere importanti sinergie industriali, realizzare l’upgrade digitale delle reti acquisite e creare valore per tutti i nostri stakeholder”, ha concluso il manager.