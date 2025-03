Investimenti, gli strategist si ricredono e ora accelerano sull’Europa in vista di nuovi rialzi. A discapito degli Usa

In un sondaggio Bloomberg, metà degli strategist intervistati hanno rivisto le loro previsioni sull’indice Stoxx Europe 600, con rialzi previsti anche del 12%. La fine dell’austerità di bilancio in Germania apre prospettive di rialzi degli utili per azione nelle aziende europee. Mentre gli investitori escono dagli Stati Uniti

Il movimento era iniziato a gennaio con l’annuncio dei dazi di Trump. È poi proseguito con l’annuncio della nuova intelligenza artificiale a basso costo da parte della cinese, DeepSeek. Ma la notizia che ha più convinto gli strategist a spostarsi dagli Stati Uniti sull’Europa è stata la decisione storica della Germania di abbattere il muro del suo debito, ponendo fine a decenni di austerità di bilancio. Ciò viene visto dagli strategist come una porta aperta per ulteriori stimoli fiscali da parte dell’Unione Europea e come un volano che farà lievitare gli utili per azione delle aziende europee.

Così, dopo anni di cautela, gli strategist del mercato ora hanno rivisto le loro posizioni sulle azioni europee alzando i propri obiettivi e guardando a prossimi rialzi.

Lo dice l’ultimo sondaggio mensile di Bloomberg, in cui quasi la metà degli strategist intervistati ha rivisto al rialzo le proprie previsioni per l’indice Stoxx Europe 600 rispetto al mese scorso, quando circa due terzi degli strateghi si aspettavano un ribasso. Le nuove stime hanno aumentato l’obiettivo mediano di oltre il 6% a 566 da 533 il mese scorso. Gli strategist sono ampiamente positivi, con solo meno di un terzo degli intervistati che si aspetta un calo entro l’anno.

Oggi in tarda mattinata lo Stoxx Europe 600 è a 550,05, in calo dello 0,53% in una seduta trascinata al ribasso dal comparto dei viaggi e del tempo libero dopo che un blackout che ha portato alla chiusura dell’aeroporto di Heathrow, in Gran Bretagna, mentre le potenziali ramificazioni delle tensioni commerciali mantengono gli investitori avversi al rischio. Ma il tono di fondo resta positivo. Lo Stoxx Europe 600 è in rialzo di quasi il 9% dall’inizio dell’anno.

“I cambiamenti sismici nella politica in Europa potrebbero alla fine aumentare la traiettoria di crescita degli utili per azione a lungo termine della zona euro e quindi aumentare i rendimenti a lungo termine”, ha ha detto Beata Manthey a Bloomberg, strategist di Citigroup Inc., che già aveva correttamente previsto che le azioni europee si sarebbero riprese quest’anno. “I nostri obiettivi un tempo rialzisti hanno ancora poco potenziale di rialzo”.

Oltre la metà degli strategist vede un rialzo dell’indice anche fino al 12%

La zona euro sta beneficiando di diversi fattori che stanno attirando gli investitori. Entrambe le due aule del Parlamento tedesco hanno approvato un pacchetto di spesa epocale, sbloccando centinaia di miliardi di euro per la difesa e le infrastrutture e ponendo fine a decenni di austerità di bilancio. Ciò potrebbe essere seguito da ulteriori stimoli fiscali da parte dell’Unione Europea.

C’è anche una spinta dalle prospettive di politica monetaria. I mercati si aspettano altri due tagli dei tassi di interesse dalla Banca centrale europea quest’anno, portando il suo tasso chiave al 2%. Ciò manterrà un ampio divario con la Federal Reserve, favorendo i mutuatari in Europa e attirando denaro nelle azioni. Infine, ci sono crescenti aspettative che la guerra in Ucraina giunga alla fine.

“Le prospettive sono cambiate in modo sostanziale per l’Europa in un breve lasso di tempo”, ha affermato Gerry Fowler , strategist di UBS Group AG, che vede la crescita economica della regione potenzialmente accelerare nei prossimi anni per allontanare denaro dagli Stati Uniti. “Dopo diversi anni di crescita zero degli utili, le azioni europee dovrebbero ora essere in grado di fornire una crescita positiva e giustificare valutazioni più elevate per riflettere ciò”.

Molti altri strategist son d’accordo: Barclays Plc, JPMorgan Chase & Co., Pictet Wealth Management e UniCredit SpA sono tra coloro che hanno alzato gli obiettivi questo mese. CMC Markets Plc è ora il più forte rialzista nel sondaggio, con un obiettivo di 620, che implica guadagni del 12%.

Per Frederic Dodard , responsabile dell’allocazione delle attività di State Street Global Advisors Ltd, lo slancio dei prezzi e il sentiment della regione sono migliorati in modo sostanziale. Vede i bilanci come sani, le valutazioni come più attraenti rispetto ad altre regioni. “L’incertezza politica in Francia e Germania è diminuita”, ha detto. “Le prospettive di un cessate il fuoco in Ucraina, una potenziale risoluzione della guerra in futuro e la recente sottoperformance delle azioni statunitensi stanno rendendo le azioni europee più attraenti ora di quanto non lo siano state dalla primavera del 2024″.

Bank of America è la più ribassista

Al contrario, gli strateghi di Bank of America Corp. sono i più ribassisti, con un obiettivo di 500. “I mercati hanno iniziato a valutare l’indebolimento della crescita globale, ma questo processo deve ancora andare avanti”, hanno affermato gli strategist della Bank of America guidati da Sebastian Raedler , sottolineando che i mercati europei sono troppo ottimisti sull’economia. “Se invece la crescita globale rallenta, come ci aspettiamo, ciò implicherebbe un ulteriore ribasso di oltre il 10% per le azioni europee, lasciandoci negativi sul mercato”.

La rotazione record dagli Stati Uniti alle azioni europee

Lo slancio economico in Europa rimane forte, soprattutto rispetto agli Stati Uniti. Le sorprese economiche della zona euro sono positive e un indicatore di Citigroup sulle revisioni degli utili ha avuto risultati migliori quest’anno. Di conseguenza, le azioni europee hanno resistito al forte calo registrato negli Stati Uniti. Ora è probabile che gli strategist che alzano gli obiettivi alimenteranno l’ottimismo degli investitori.

C’è già stata una rotazione record dagli Stati Uniti alle azioni europee, secondo il sondaggio sui gestori di fondi della Bank of America pubblicato questa settimana. Un netto 39% degli intervistati è ora “overweight” (sovrappesato, un’indicazine di ottimismo) sulle azioni europee rispetto ai mercati globali, in aumento rispetto al 12% del mese scorso: si tratta della posizione di overweight più grande da metà 2021.

Occhi sul comparto difesa e reddito fisso

In Europa è anche in discussione in queste ore il piano di riarmo che ha spinto al rialzo tutti i titoli della difesa. Oggi al Consiglio europeo, i 27 leader europei hanno dato semaforo verde al riarmo del Vecchio Continente, sebbene ma abbiano ancora trovato accordo sui finanziamenti. Leonardo ha reagito con un calo, ma da inizio anno vanta un progresso di oltre il 76% e dallo scoppio della guerra in Ucraina (22 febbraio 2022) ha messo a segno una volata superiore al 560%. Nei giorni scorsi Morgan Stanley ha pubblicato un report dal titolo La strada verso i 100 euro, indicando che il valore delle azioni potrebbe raddoppiare nel giro dei prossimi tre anni, sulla spinta dall’aumento della spesa per la difesa in Europa.

Nel mercato del reddito fisso, l’attenzione si sta spostando anche sulle restrizioni commerciali statunitensi nel breve termine. Dopo un forte rally all’inizio di questo mese, l’euro sta scendendo poiché le banche, tra cui Morgan Stanley, affermano che le imposte del 2 aprile limitano lo spazio per ulteriori guadagni. Nel frattempo, la svendita di obbligazioni europee si sta raffreddando, poiché la preoccupazione per l’impatto delle tariffe sull’economia giustifica la continua discesa dei tassi di interesse.