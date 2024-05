Intesa Sanpaolo e Fincantieri insieme per la transizione energetica del trasporto marittimo e aereo

Intesa Sanpaolo e Fincantieri hanno organizzato a Milano, in collaborazione con la RLCF Alliance, l’evento “Accelerating the Transition in the Maritime and Aviation Sectors” per discutere iniziative per il trasporto sostenibile, con focus su carburanti verdi, soluzioni finanziarie e ricerca

Si è tenuto oggi a Milano l’evento “Accelerating the Transition in the Maritime and Aviation Sectors” organizzato da Fincantieri e Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, in collaborazione con la RLCF Alliance (Renewable and Low-carbon Fuels Value Chain Industrial Alliance).

La conferenza ha origine dalle attività della RLCF Alliance, promossa dalla DG MOVE della Commissione Europea nel 2022 per favorire l’adozione di combustibili più sostenibili nei trasporti aerei e marittimi. Intesa Sanpaolo, tramite la Divisione IMI CIB, e Fincantieri sono attivi nell’Alliance, guidando rispettivamente i gruppi di lavoro sulla “Project bankability” e sulla “Maritime Chamber”.

Favorire la transizione energetica nei trasporti

Nel corso dell’evento si è discusso di iniziative europee e nazionali per la transizione energetica nei trasporti, regolamentazione, tecnologie per carburanti verdi, soluzioni finanziarie e ricerca. Intesa Sanpaolo ha collaborato con NEST (Network for Energy Sustainable Transition), parte del PNRR, per supportare l’evento.

Dal dibattito è risultato evidente che la sostenibilità è al centro delle politiche governative, dei piani di rilancio e delle strategie aziendali. Si è sottolineata l’importanza di una collaborazione attiva tra settore pubblico e privato per finanziare gli ingenti investimenti necessari per la transizione verso una maggiore sostenibilità.

I partecipanti dell’evento

I lavori sono stati avviati da Pierroberto Folgiero, Ceo di Fincantieri, e Mauro Micillo, Chief of IMI Corporate & Investment Banking Division di Intesa Sanpaolo. Successivamente, c’è stato un messaggio dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, seguito dal keynote speech di Eddy Liegeois della Commissione Europea e dall’intervento istituzionale in video-conferenza del Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro.

Durante la giornata, si sono susseguiti tavole rotonde e panel tematici con la partecipazione di rappresentanti delle associazioni di settore, istituzioni finanziarie, imprenditori e ricercatori, sia nel settore del trasporto aereo che in quello marittimo.

“I temi discussi oggi dimostrano come il processo di decarbonizzazione sia di fondamentale importanza, in particolare in due settori tanto strategici per l’economia europea come l’aviazione e l’industria marittima. La prima contribuisce direttamente al PIL europeo con oltre 110 miliardi di euro all’anno, il settore marittimo con circa 54 miliardi. Come Gruppo crediamo fortemente che una transizione verso carburanti green e a minor impatto ambientale sia possibile e necessaria, anche grazie a una virtuosa collaborazione fra pubblico e privato. La nostra Divisione IMI CIB è da tempo un attore di rilievo nel project finance e nel finanziamento alle infrastrutture sostenibili, sia in Italia sia a livello internazionale” ha commentato Mauro Micillo, Chief of IMI Corporate & Investment Banking Division di Intesa Sanpaolo.

“Il Gruppo Fincantieri è fortemente concentrato sul tema della decarbonizzazione del trasporto marittimo. La transizione energetica rappresenta infatti uno dei pilastri del nostro piano industriale, che si basa sulla ridefinizione del paradigma della nave in chiave digitale e green. Fincantieri, come leader mondiale nella cantieristica ad alta complessità e nelle tecnologie del mare, intende trainare in maniera imprenditoriale il settore verso la nave a zero emissioni con la definizione di soluzioni pionieristiche ed innovative in tutti i sottosistemi della nave. Puntiamo a realizzare entro il 2035 la prima nave da crociera a emissioni zero, in anticipo rispetto al target net zero 2050. Queste sfide si vincono solo creando e facendo leva su un nuovo ecosistema regolamentare, industriale e finanziario. In questa ottica siamo molto felici di condividere tale percorso con Intesa Sanpaolo, che come noi vede nella transizione un’occasione di sviluppo industriale unica per l’Italia e per l’Europa” ha dichiarato Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri.