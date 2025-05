Il Musée Yves Saint Laurent di Parigi chiude temporaneamente per ristrutturazione. Riaprirà nel 2027 con il doppio degli spazi espositivi

A partire dal 5 maggio 2025, il Musée Yves Saint Laurent Paris chiuderà temporaneamente le sue porte per i lavori di ristrutturazione

A partire dal 5 maggio 2025, il Musée Yves Saint Laurent Paris ha chiuso temporaneamente le sue porte per i lavori di ristrutturazione. Nei suoi primi sette anni di attività, durante i quali ha accolto quasi un milione di visitatori e ha esposto più di 2.000 opere, il Musée Yves Saint Laurent di Parigi

si è affermato come luogo culturale di primo piano. La riapertura del museo al numero 5 di Avenue Marceau è prevista per l’autunno del 2027.

Situato nell’ex casa di alta moda al numero 5 di Avenue Marceau, il museo custodisce una collezione unica nel suo genere che è stata designata “Musée de France”. Attraverso i suoi spazi storici, come l’atelier del couturier, il museo testimonia il genio creativo

di Yves Saint Laurent.

Nuove mostre tematiche sintesi di design e moda

Attraverso l’allestimento di mostre tematiche uniche, il museo cerca di aprire nuovi orizzonti entrando in una fase di trasformazione architettonica. Questo ambizioso progetto architettonico segna una nuova pietra miliare nella storia dell’edificio. Madison Cox, presidente della Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, ha affidato la ristrutturazione del museo agli studi di architettura Selldorf Architects di New York e Studio La Boétie di Parigi. L’architetto di fama internazionale di origine tedesca Annabelle Selldorf, con sede a New York, è nota per progetti come la Frick Collection di New York, Luma Arles e la ristrutturazione dell’ala Sainsbury della National Gallery di Londra. Il lavoro di Annabelle Selldorf è caratterizzato da una sintesi unica di design e patrimonio storico.

Raddoppierà lo spazio espositivo

Il progetto mira a raddoppiare la superficie accessibile al pubblico, consentendo l’accesso agli spazi iconici come l’ufficio di Pierre Bergé, e migliorando l’esperienza di una base di visitatori sempre più ampia. Il progetto ottimizzerà anche le condizioni di conservazione della collezione del museo, grazie al trasferimento permanente di una parte delle riserve in una sede esterna al museo. Verrà creato un nuovo Centro di Documentazione e Ricerca. Il suo scopo sarà quello di conservare e promuovere, nella sua interezza, gli archivi e i documenti legati alla vita e all’opera di Yves Saint Laurent e Pierre Bergé offrendo ai a ricercatori, storici della moda e professionisti, studenti e altri appassionati di moda un accesso privilegiato a un archivio straordinario, come la documentazione raccolta nel corso degli anni dal team di ricerca della Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent e successivamente dal Musée Yves Saint Laurent Paris.