Hacker, nuovi attacchi filorussi a ministeri italiani: “Meloni aiuta Zelensky”

Siti web istituzionali attaccati da hacker filorussi. La rivendicazione del collettivo NoName057 che su Telegram ha messo in relazione la nuova offensiva con l’incontro tra Meloni e Zelensky. Presi di mira i portali dei ministeri e quelli di alcune linee di trasporto pubblico locale

Nuova ondata di attacchi degli hacker filorussi Noname057(16) in mattinata ai siti di ministeri ed istituzioni italiane. Si tratta di azioni Ddos (Distributed denial of service) che stanno provocando disagi ed interruzioni temporanee dei servizi. Al lavoro, il team del Csirt dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che sta supportando gli enti colpiti nel ripristino delle funzionalità. Tra i siti attaccati, i ministeri di Esteri, Infrastrutture e Trasporti, Consob, Carabinieri, Marina, Aeronautica, nonché aziende del trasporto pubblico locale come l’Atac di Roma, l’Amat di Palermo, l’Amt di Genova.

Hacker, nuovi attacchi filorussi: cosa è successo?

Gli attacchi hanno colpito gli stessi obiettivi di un paio di settimane fa. La novità è che sono iniziati prima, intorno alle 7. Alcuni siti hanno riportato disagi per circa un’ora, ma non si sono registrate particolari criticità. Per mitigare gli effetti dell’offensiva, i responsabili informatici degli enti coinvolti hanno usato varie tecniche, in primis il geofencing, si alza cioè una palizzata alle richieste di accesso chiudendo la porta a quelle provenienti da determinate aree, dalla Russia ad esempio. C’è inoltre il reindirizzamento del traffico tra i metodi impiegati per proteggere i siti.

Hacker filorussi: “Meloni aiuta Zelensky”

Nell’annunciare il loro attacco ai siti dei ministeri italiani i criminali informatici hanno criticato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni su Telegram. “Il primo ministro italiano Giorgia Meloni – hanno scritto – ha confermato il continuo sostegno completo all’Ucraina in un incontro con Volodymyr Zelensky durante la sua visita a Roma. Secondo Meloni, l’Italia aiuterà L’Ucraina a difendere i propri interessi e a perseguire una pace giusta e duratura. I negoziati sono durati circa un’ora e miravano a rafforzare la posizione di Kiev”. “L’Italia dovrebbe iniziare ad aiutare se stessa e, prima di tutto, la sua sicurezza informatica”, hanno aggiunto.

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale sta supportando l’attività di ripristino dei vari siti e la mitigazione degli attacchi.