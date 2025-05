Giornata Mondiale dell’orologeria: il 10 ottobre 2025 si celebra la prima edizione del “10/10 World Watch Day”

Il 10 ottobre prossimo debutterà la prima Giornata Mondiale dell’Orologio con festeggiamenti che seguono il percorso del sole da est a ovest, attraverso i fusi orari globali

L’industria orologiera è costellata di eventi prestigiosi, dall’annuale Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG), che incorona i migliori segnatempo dell’anno, al recentemente concluso Watches & Wonders. A completamento per celebrare l’importanza di questo prezioso oggetto del tempo, quest’anno ci sarà la celebrazione della Giornata Mondiale, con una prima edizione che coinvolgerà il mondo intero, soprattutto se si considera che l’orologeria e le arti meccaniche sono state riconosciute patrimonio culturale dell’UNESCO dal 2020

Per coordinare l’iniziativa è stata creata un’associazione no-profit dedicata

Tra i membri fondatori figurano la Fondation de la Haute Horlogerie, la Foundation of Grand Prix d’Horlogerie de Genève, la Watch Library Foundation, la Horopedia Foundation, la Horological Society of New York, le testate giornalistiche Europa Star e Le Figaro, Hantang Culture e Arc Horloger. Sarà interessante anche la partecipazione di Hantang Culture un importante gruppo cinese, fondato nel 2003, di media e servizi dedicato a favorire gli scambi culturali tra Oriente e Occidente e a promuovere l’arte, la cultura e ogni altro settore di creatività.

L’orologeria è un’arte a sé stante: la dodicesima arte

Il lavoro dei maestri orologiai affascina i collezionisti di tutto il mondo e la loro maestria artigianale è ampiamente ammirata e profondamente apprezzata. Per secoli, le persone in tutto il mondo si sono meravigliate dell’ingegno e dell’abilità artistica di coloro che danno vita al tempo. Ciò rende ancora più sorprendente il fatto che, fino ad ora, non ci sia mai stata una giornata dedicata all’orologeria, soprattutto se si considera che le arti orologiere e meccaniche fanno parte del patrimonio culturale dell’UNESCO dal 2020.

Credits Logo: Johann Terrettaz

La data? 10 ottobre 2025

Si propone di essere un omaggio alla tradizione, poiché le 10:10 è l’ora su cui solitamente vengono impostati gli orologi quando vengono accesi. Una data che riunirà organi di stampa, associazioni di orologeria, club di collezionisti e creatori di contenuti da tutto il mondo. Il programma della giornata esplorerà ogni aspetto dell’orologeria: dalla cultura alla scienza, dall’economia allo sport, dall’artigianato tradizionale all’arte contemporanea.

Parallelamente alla diretta streaming (iscrizione al webinar) del 10 ottobre, la giornata è aperta anche a tutte le iniziative indipendenti, ovunque le persone si riuniscano per celebrare e sostenere il mondo dell’orologeria.