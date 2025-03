Gas naturale, Snam completa l’acquisizione di Edison Stoccaggio

Gli Oscar 2025 incoronano Anora che vince cinque statuetta tra cui miglior film, miglior regia e miglior attice protagonista con Mikey Madison (la più giovane dal 2013). Seconda statuetta per Adrien Brody per The Brutalist. Grandi delusi A Complete Unknown e Nosferatu. Ecco tutti i vincitori della 97esima edizione