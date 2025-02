Elezioni Germania, exit poll: Cdu/Csu di Merz 29%, AfD 19,5%, Spd 16%. Grande coalizione in bilico

Germania elezioni, gli exit poll: Cdu/Csu di Merz vince le elezioni in Germania con il 29%, secondo il primo exit poll. Seconda l’ultradestra di AfD con il 19,5%, la prima volta nella storia della Repubblica federale. Seguono l’Spd al 16%, i Verdi al 13,5%, la Linke all’8,5%. Merz esulta: “Abbiamo vinto”. Alice Weidel: “Pronti a contribuire per formare il nuovo Governo”

L’Unione Cdu/Csu di Friedrich Merz vince le elezioni in Germania con il 29%, secondo il primo exit poll della tv pubblica Ard. Seconda l’ultradestra di AfD con il 19,5%, la prima volta nella storia della Repubblica federale. Seguono l’Spd al 16%, i Verdi al 13,5%, la Linke all’8,5%. Rischiano di non entrare al Bundestag i liberali di Fdp con il 4,9% e Bsw con il 4,7% dato che la soglia di sbarramento è del 5%.

Germania elezioni, Merz esulta: ecco cosa ha detto

Merz esulta subito dopo i primi exit: “Abbiamo vinto le elezioni” e riconosce che “le cose non saranno facili” per formare un Governo. “Dobbiamo crearlo il prima possibile con un’adeguata maggioranza parlamentare, perché il mondo non ci aspetta. La Germania tornerà ad essere affidabile”.

Alice Weidel, la candidata alla cancelleria dell’ultradestra di Alternative fuer Deutschland (AfD) esulta dopo i dati degli exit poll in Germania e parla di “un risultato storico: abbiamo raddoppiato i nostri voti”.

Germania elezioni, i risultati del voto di oggi: exit poll

Va detto che le elezioni tedesche hanno registrato un’affluenza record, pari all’84%, la più alta dal 1990. Tuttavia, per la Spd si tratta del peggior risultato dal Dopoguerra. “Per la Spd è stata una sconfitta storica, è una serata amara per noi. La coalizione semaforo è stata bocciata”: così Matthias Miersch, segretario generale Spd, commenta i primi dati delle elezioni in Germania. Ad una domanda sulla possibilità di far parte di un prossimo governo, Miersch ha risposto che “l’ultima parola dovranno averla gli iscritti”.

Viceversa il quasi 20% di consensi raccolto da AfD è il miglior risultato – sempre dal Dopoguerra – per una forza di estrema destra in Germania tanto che si è subito detta pronta contribuire alla formazione del nuovo Governo. Celebrando i risultati elettorali, Weidel ha voluto sottolineare che “la nostra mano sarà sempre tesa per partecipare al governo, al fine di attuare la volontà del popolo, la volontà della Germania”, ha dichiarato rivolta ai sostenitori.

Germania elezioni, i seggi al Bundestag secondo gli exit poll

Gli exit poll diffusi dalla Zdf assegnano 187 seggi al Bundestag alla Cdu/Csu, 131 ad AfD, 108 all’Spd, 79 ai Verdi, 59 alla Linke e – forse – 33 a Fdp e Bsw ma solo qualora confermassero di aver raggiunto la soglia di sbarramento del 5%. In caso contrario, i voti dei due partiti verrebbero redistribuiti tra le altre forze politiche.