È morto Marco Onado: addio a un fine economista, grande esperto di banche dalla straordinaria umanità

Marco Onado è morto all’età di 84 anni. Fine economista oltre che persona di straordinaria umanità, è una delle figure di riferimento nel settore del diritto bancario

Marco Onado è morto nella notte all’età di 84 anni. Fine economista oltre che persona di straordinaria umanità, Onado è una delle figure di riferimento del mondo accademico, e non solo, nel settore del diritto bancario. Nato a Milano, è stato titolare di cattedre in svariati atenei italiani, a partire dal dipartimento di Finanza dell’Università Bocconi, dove peraltro egli stesso si era laureato in Economia.

Diverse le sue esperienze all’estero presso la University College of North Wales e la Brown University. Tra i suoi incarichi, si contano quello di membro del comitato scientifico di Prometeia, di commissario Consob (dal 1993 al 1998) e di consigliere del Cnel. Ha partecipato anche alla Commissione Draghi per la redazione del Testo Unico della Finanza.

…

La direzione e la redazione di FIRSTonline esprimono sentite condoglianze alla famiglia di Marco Onado.