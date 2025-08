Dazi, Mario Monti: “Per la Ue la partita è persa: ci voleva più coraggio. No ai sussidi alle imprese con i fondi Pnrr”

Bocciatura su tutta la linea di von der Leyen per come ha condotto la rovinosa trattativa sui dazi con Trump: è il severo giudizio dell’ex premier Monti che raccomanda al Governo di aggiungere errori a errori

E’ una bocciatura su tutta la linea quella che l’ex premier ed ex eurocommissario Mario Monti riserva alla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen per come ha condotto la battaglia sui dazi con Donald Trump. “Secondo me – ha sostenuto Monti su “La Stampa” – per la Ue la battaglia sui dazi è persa. Serviva più coraggio. Purtroppo l’Europa ha malamente perso quest sfida, validando il metodo bullistico del Presidente Trump nel gestire le relazioni internazionali”. L’Europa ha perso e il risultato dell’accordo scozzese “avrà conseguenze negative” per il Vecchio continente ma non è detto che giovi all’America. Anzi l’ex premier dice di non essere affatto sicuro che “nel medio-lungo periodo (l’accordo) abbia conseguenze positive per l’America“. Attenti però, avverte Monti, a non tentare di rimediare agli errori facendone altri: “Oggi non darei sussidi” con i fondi del Pnrr alle imprese colpite dai dazi e “sarei totalmente contrario a far pagare ai contribuenti il conto di una incauta e cinica politica europea sui dazi”. A buon intenditor poche parole…