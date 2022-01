Consiglio di Stato: Frattini nuovo presidente al posto di Patroni Griffi

L’ex ministro degli Esteri nominato all’unanimità dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa – Prenderà il posto di Filippo Patroni Griffi, nominato giudice della Consulta

Franco Frattini diventa presidente del Consiglio di Stato. L’ex ministro degli Esteri, ex commissario europeo alla Giustizia e presidente della SIOI dal 2012 è stato eletto all’unanimità dall’organo di autogoverno di Palazzo Spada. La nomina sarà formalizzata con una delibera del prossimo Consiglio dei ministri e un decreto del presidente della Repubblica in carica, Sergio Mattarella. Frattini prenderà il posto di Filippo Patroni Griffi che passerà invece alla Corte costituzionale.

L’attuale presidente di Palazzo Spada, Patroni Griffi – già ministro per la Pubblica amministrazione nel Governo Monti e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con il governo Letta – resterà in carica fino al suo giuramento come giudice costituzionale, che dovrebbe avvenire il 28 gennaio quando Giancarlo Coraggio, lascerà la Corte per scadenza del suo mandato.

La prassi vuole che l’incarico al Consiglio di Stato venga assegnato in base al criterio dell’anzianità di servizio, Frattini – deputato per tre legislature, due volte ministro degli Esteri dei governi Berlusconi e commissario europeo per la Giustizia – ha iniziato la sua carriera a palazzo Spada a 28 anni, nel 1986.

Il conteggio degli anni di carriera non si interrompe nel caso in cui si rivesta altri ruoli, come quelli politici. E proprio sulla base di questo criterio, lo scorso anno Frattini era stato nominato presidente aggiunto del Consiglio di Stato.

Tra Consiglio di Stato e Corte la storia si ripete. Come nel 2012, anche questa volta il nuovo giudice costituzionale è l’attuale presidente della giustizia amministrativa. Al tempo Giancarlo Coraggio (in carica alla Corte dal 28 gennaio 2013), oggi Griffi eletto dai magistrati del Consiglio di Stato all’esito del ballottaggio con Luigi Maruotti, presidente della Sesta Sezione del Consiglio di Stato.