Telepass rende la mobilità integrata e accessibile a tutti

Con il lancio dell’offerta “Sempre”, Telepass fa un ulteriore passo per democratizzare la mobilità, renderla inclusiva e a portata di telefono. Tutti i clienti hanno accesso all’ecosistema più completo sul mercato per capillarità e profondità dell’offerta, con oltre 20 servizi di mobilità urbana ed extraurbana allo stesso prezzo dell’offerta Base

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso da Telepass.

Telepass, società del gruppo Mundys, leader del telepedaggio e della mobilità integrata, in linea con il nuovo posizionamento sul mercato consumer volto a semplificare la propria offerta verso i clienti, annuncia il lancio di “Telepass Sempre”, che offre l’accesso più completo ai servizi di mobilità urbana ed extraurbana, senza costi aggiuntivi rispetto all’attuale offerta Base. Un’offerta che rende la mobilità urbana ed extraurbana accessibile a tutti tramite app, indipendentemente dalla proprietà di un mezzo privato o dalla localizzazione geografica.

Telepass Sempre risponde alla visione strategica dell’azienda volta a rendere accessibili i servizi di mobilità anche in ambito urbano, rendendone democratico l’accesso. Telepass, infatti, intende garantire a tutti i clienti la possibilità di usufruire dell’ecosistema più completo sul mercato di mobilità integrata, capace di rispondere alle esigenze di una società in continua evoluzione e agli spostamenti quotidiani, sia in ambito urbano che extraurbano.

Telepass Sempre: i dettagli

Con Telepass Sempre, i clienti possono accedere, tramite app e dispositivo, a oltre 20 servizi. Un vantaggio significativo riguarda il servizio di pagamento delle strisce blu presente in oltre 360 località italiane, che per chi aderisce a Sempre è senza costi aggiuntivi rispetto all’offerta Base (cd. “Family”). Questo significa che i clienti possono usufruire della sosta su strada in modo ancora più pratico e conveniente, senza preoccuparsi di spese extra, rendendo l’esperienza di mobilità ancora più fluida e vantaggiosa.

Oltre ai “servizi essenziali” come il pagamento di pedaggio autostradale, parcheggi convenzionati, strisce blu, Area C di Milano, traghetti per lo Stretto di Messina e vignette elettroniche, la nuova offerta include anche funzionalità avanzate per la mobilità del veicolo – come il pagamento di carburante, la ricarica elettrica, il bollo e la revisione – e per la mobilità personale, con skipass, treni, trasporto pubblico locale e sharing mobility.

Telepass Sempre è disponibile allo stesso prezzo dell’offerta Base (cd. “Family”) a 3,90 € mensili per chi aderisce entro il 31 marzo 2026.

Come attivare Telepass Sempre

I clienti Base (cd. “Family”) possono sbloccare tutti i servizi di mobilità direttamente dall’app Telepass allo stesso prezzo.

I nuovi clienti possono attivare Sempre in due modi: da canale fisico (Telepass Store, Centri servizi, Vodafone Store, Eni Live convenzionati, banche) e completarla tramite app Telepass, oppure in un unico passaggio tramite app Telepass.

Maggiori informazioni sui prodotti per ogni esigenza di utilizzo sono disponibili sul sito www.telepass.com.

Negli ultimi anni, Telepass ha investito oltre 100 milioni di euro per lo sviluppo della propria “super app” della mobilità, che oggi è adottata da oltre il 40% della base clienti ed è la più completa sul mercato per capillarità e profondità dell’offerta. Sono 500 i milioni che Telepass investirà nei prossimi 5 anni per ampliare la propria offerta e rendere la mobilità più accessibile, capillare e integrata.

Telepass

Il Gruppo Telepass nasce nel 2017 con l’obiettivo di creare un sistema integrato di servizi per la mobilità in ambito urbano ed extraurbano. Oggi Telepass è un ecosistema che offre a privati e aziende un numero sempre maggiore di opzioni, fruibili anche in modalità digitale, per una mobilità flessibile, sicura e sostenibile. Un pioniere della mobilità impegnato a facilitare la libertà di movimento delle persone, ampliando la sua offerta, investendo in startup all’avanguardia e garantendo l’accesso ai propri servizi in Europa, perché ogni spostamento sia davvero un’esperienza senza confini.