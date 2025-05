Educazione e inclusione finanziaria femminile: Cherry Bank per l’integrazione e l’empowerment delle donne immigrate

Cherry Bank e partner uniti per promuovere l’inclusione, l’autonomia e l’integrazione sociale offrendo competenze finanziarie fondamentali

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa diffuso da Cherry Bank.

Cherry Bank, banca da sempre impegnata nel supporto del territorio con focus tematiche di Diversity, Equity & Inclusion, promuove e organizza l’evento “DONNE IMMIGRATE Empowerment attraverso l’educazione finanziaria” il giorno venerdì 30 maggio dalle ore 15:30 presso la Sala Saturno del Tower Hotel Net a Padova, in collaborazione con ABI (Associazione Bancaria Italiana), FEduF (Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio), CeSPI (Centro Studi di Politica Internazionale), ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà, Ufficio rifugiati – Trieste), Immigrati senza frontiere, ANOLF (Associazione Nazionale oltre le Frontiere).

L’emancipazione femminile passa attraverso la possibilità delle donne di autodeterminarsi anche a livello economico e finanziario. La capacità e possibilità di gestire il proprio denaro in modo autonomo favorisce l’indipendenza economica. È perciò importante conoscere strumenti concreti di autonomia finanziaria, a partire dal conto bancario. Secondo l’indagine svolta nel 2024 dall’Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei Migranti, in Italia il 21,4% delle donne straniere non ha un conto corrente, contro il 18% degli uomini: dati che si collocano in un contesto caratterizzato da un elevato lavoro sommerso e da una combinazione di fattori come barriere linguistiche, culturali, lavorative e normative che incidono sull’accesso ai servizi bancari.

L’incontro ha l’obiettivo di promuovere l’inclusione, l’integrazione sociale e l’autonomia delle donne migranti attraverso la conoscenza dei servizi bancari e delle competenze finanziarie di base, come strumenti fondamentali per vivere la società e costruire la propria indipendenza. Parte delle iniziative di social responsibility inserite nel Piano di Sostenibilità di Cherry Bank, l’evento è rivolto alle donne migranti di ogni provenienza ed età con il fine di trattare i principi economici di base per supportarle nella gestione delle proprie finanze verso l’indipendenza. A questo scopo verranno effettuati anche approfondimenti su servizi chiave della banca nella vita di tutti i giorni.

Maddalena Ganz, Head of Brand & Communication di Cherry Bank: “Siamo orgogliosi di essere promotori di questo importante evento dedicato all’empowerment finanziario delle donne immigrate. In Cherry Bank crediamo fermamente nel valore dell’inclusione e nella necessità di supportare attivamente le comunità in cui operiamo. L’accesso ai servizi finanziari e la comprensione dei principi economici di base sono strumenti cruciali per l’autonomia e la piena integrazione nella società. Questa iniziativa, parte integrante del nostro Piano di Sostenibilità, testimonia il nostro impegno concreto nel ridurre le disuguaglianze e nel costruire un futuro più equo per tutti. Ringraziamo sentitamente ABI, FEduF, CeSPI e tutte le associazioni partner per la loro preziosa collaborazione nel rendere possibile questo importante momento di crescita e di opportunità che speriamo sia solo l’apripista per altri momenti di formazione e confronto, non solo a Padova”.