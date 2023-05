Carne di coccodrillo in Italia: dove si compra, quanto costa e che sapore ha? Ecco tutti i dettagli

Il coccodrillo ha una carne bianca, molto pregiata e nutriente. Ma il costo è abbastanza alto e per questo è un prodotto di nicchia: ecco tutte le curiosità

Se il famoso ritornello della canzone degli anni ’90 si chiedeva “come fa”, oggi tutti si chiedono: che sapore ha la carne di coccodrillo? La risposta arriva dall’italiana Savannah Delights che alla fiera internazionale Tuttofood di Milano (8-11 maggio) ha presentato il suo ennesimo prodotto di lusso: un vasetto di filetti di Crocodylus nilotikus all’olio di argan extravergine da 250 grammi.

Sì, perché per quanto strano possa sembrare, nel 2021 il Ministero della Salute aveva dato il via libera alla sua commercializzazione a patto che sia di allevamenti che seguono le indicazioni contenute nella normativa europea. E ora, a distanza di circa due anni, la carne di coccodrillo sbarca ufficialmente sul mercato italiano. Un altro alimento che farà discutere non poco, dopo i paletti all’utilizzo di farina di insetti e al cibo sintetico, ma nel mondo della globalizzazione, si sa, anche i confini gastronomici tendono a disintegrarsi.

È sicuro magiare la carne di coccodrillo?

In Italia, dunque, non è possibile allevare questi animali, ma solo importare il prodotto. La carne importata deve appartenere alla specie Crocodylus niloticus, ovvero quella che è possibile trovare comunemente nelle acque del Nilo. Deve essere carne rigorosamente di allevamento e per garantire ai consumatori un elevato livello di sicurezza sono autorizzate a entrare nell’Unione solo le carni di rettili che presentino uno specifico certificato sanitario e che provengono da cinque paesi: Svizzera, Botswana, Vietnam, Sud Africa o Zimbabwe.

Non solamente filetti, l’azienda distributrice di coccodrillo in Italia mette a disposizione anche il paté del rettile. Qualcuno avrà già avuto modo di assaporare la carne di coccodrillo durante l’edizione milanese dell’Expo del 2015, disponibile presso il padiglione dell’Africa.

Che sapore ha la carne di coccodrillo?

Il gusto è dolce, simile a quello del pesce, ma la consistenza si avvicina a quella del pollo. Di colore chiaro, si tratta di una carne magrissima, con poco colesterolo, con proprietà anticancerogene e favorevoli per alleviare i dolori dell’artrite e ricca di Omega 3, 6 e 9. Inoltre, contiente più proteine di tutte le carni comunemente in commercio come pollo, maiale e anche il pesce.

E quanto costa?

Si tratta di un prodotto dal costo notevole: un vasetto da 250 grammi viene venduto a 280 euro. Un prezzo sicuramente non proprio accessibile all’acquirente medio e che resta, almeno in questo primo momento, piuttosto esclusivo e di nicchia.