Borse, nessuno si salva dalla scure dei dazi di Trump, nemmeno gli Usa. Corsa ai beni rifugio. Attese le contromisure

I dazi di Trump sono stati anche peggiori del previsto: una tariffa minima del 10% a tutti gli esportatori negli Stati Uniti e dazi aggiuntivi a circa 60 nazioni. In cima alla lista c’è il 34% in più per la Cina, il 20% per l’UE. Apple e Nvidia crollano nell’afterhours. Ieri alcuni media riportavano delle dimissioni di Musk dal governo, mentre Amazon starebbe per puntare su TilTok. Borse europee viste in netto calo

Il verdetto della giuria dei mercati ai dazi di Trump , presentati come fondamentali per la prosperità a lungo termine degli Stati Uniti, è inesorabile: gli investitori si sono affrettati a puntare sulla sicurezza delle obbligazioni, dell’oro e dello yen e franco svizzero, temendo che i nuovi dazi possano intensificare una guerra commerciale che minaccia di far precipitare il mondo in recessione. Così i future di Wall Street sono in calo di circa il 3,3%, il Nikkei perde il 3%, mentre i future sulle azioni europee sono in calo di circa l’1,7%. I rendimenti dei titoli del Tesoro hanno toccato minimi plurimensili, mentre l’indice del dollaro ha toccato un minimo di quasi sei mesi in condizioni piuttosto caotiche.

Ieri sera, a Wall Street già chiusa, gli investitori vendevano futures mentre ancora era in corso la presentazione di Trump che leggeva i suoi dazi in diretta TV da una grande lavagna blu e gialla. Trump ha detto che applicherà una tariffa minima del 10% a tutti gli esportatori negli Stati Uniti e imporrà dazi aggiuntivi a circa 60 nazioni. In cima alla lista c’è il 34% in più per la Cina, il 20% per l’UE, il 32% per Taiwan, il 24% per il Giappone e il 46% per il Vietnam.

Così quelle imposte così elevate per l’Asia sono state chiaramente uno shock per le azioni tecnologiche, poiché significa che si alzeranno drasticamente i costi lungo le loro catene di fornitura. Le azioni Apple e Nvidia sono scese crollate nell’afterhours di Wall Street. Quasi tutti gli analisti, contrariamente alle argomentazioni della Casa Bianca, vedono la fine del libero scambio come uno shock per la crescita economica degli Stati Uniti e del mondo e rivedranno al rialzo il rischio di recessione.

“Si tratta di un punto di svolta, non solo per l’economia statunitense, ma anche per quella globale”, ha affermato Olu Sonola, responsabile della ricerca economica statunitense presso Fitch Ratings. “Molti paesi finiranno probabilmente in recessione. Puoi buttare via la maggior parte delle previsioni se questa tariffa rimane in vigore per un lungo periodo di tempo.”

Ciò è chiaro anche nei futures dei Fed fund che sono saliti fino a quotare 80 punti base di allentamento della Fed quest’anno, anche se queste tariffe causeranno sicuramente un forte aumento dell‘inflazione negli Stati Uniti. Gli analisti parlano di aumenti di prezzo da 6.000 a 10.000 dollari solo sulle auto nuove.

I funzionari della Fed amano dire che accetteranno un aumento una tantum del livello dei prezzi, ma la pandemia ha mostrato che cosa succede quando le aziende si rendono conto di poter aumentare i prezzi e danno la colpa a qualcun altro o a qualcos’altro. Non è chiaro neanche quanto saranno permanenti questi livelli tariffari e sarà difficile per le aziende pianificare investimenti a lungo termine su queste sabbie mobili.

E poi ci sono le contromisure in arrivo, mentre i paesi si schierano per sfidare il nuovo ordine mondiale di Trump. Come sapranno gli studenti di storia, furono i dazi Smoot-Hawley degli Stati Uniti nei primi anni ’30 a far sprofondare la “Grande” depressione.

Prima di Trump Wall Street aveva chiuso positiva. Musk si dimette ma forse no. Amazon acquista TikTok

Prima che Trump iniziasse a parlare Wall Street era ancora positiva, sorpresa dalle novità arrivate mentre era ancora aperta: il Dow Jones Industrial Average è aumentato dello 0,56%, chiudendo a 42.225,32, l’S&P 500 ha guadagnato lo 0,67%, a 5.670,97, e il Nasdaq Composite è salito dello 0,87%, a 17.601,05.

Il titolo Tesla è balzato del 5,3% dopo che Politico ha riferito che Trump ha comunicato ai membri del suo gabinetto e ad altri contatti stretti che il suo alleato miliardario Elon Musk, CEO del produttore di veicoli elettrici, si ritirerà presto dal suo incarico governativo. La notizia poi è stata smentita ma ha contribuito a invertire i precedenti cali innescati quando Tesla ha segnalato un calo del 13% nelle consegne nel primo trimestre .



Tra gli altri nomi dei Magnifici Sette, Amazon.com ha chiuso in rialzo del 2% dopo che è stata segnalata la presentazione di un’offerta per la piattaforma TikTok.

Il crollo già nell’afterhours di Wall Street

Ma mentre ancora Trump stava parlando gli investitori hanno iniziato a vendere nell’afterhours: per Apple la capitalizzazione di mercato è scesa di oltre 240 miliardi di dollari, mentre le sue azioni sono scivolate del 7%. Per Nvidia la capitalizzazione di mercato è scesa del 5,6%, ovvero di 153 miliardi di dollari. I rendimenti dei titoli del Tesoro USA a 10 anni sono scesi di oltre 15 punti base, attestandosi al minimo degli ultimi cinque mesi del 4,04%. I futures del Nasdaq sono scesi del 3,2%, i futures europei sono scesi di quasi il 2%.

La corsa verso beni rifugio

Gli investitori sono in una fuga verso i beni rifugio: l’oro tocca nuovi record a 3.167 dollari l’oncia e il rendimento del Treasury decennale scende sui minimi degli ultimi quattro mesi a 4,05%. Il dollaro cade sia nei confronti dell’euro, che vale 1,094 (+0,98%), sia dello yen (147,021, -1,43%). Il petrolio Wti, che viene scambiato come indicatore della crescita globale, scende del 2,50%, lasciando i futures sul greggio statunitense a 69,89 dollari al barile. Il futures sul Brent del 2,40% a 73,15 dollari al barile. Il franco svizzero ha appena raggiunto il massimo degli ultimi cinque mesi rispetto al dollaro.

Crolla Tokyo. Per il governo giapponese i dazi sono “deplorevoli”

L’Asia, il primo mercato ad aprire dopo lo shock dei dazi di Trump, è decisamente in negativo. L’indice Nikkei della borsa di Tokyo segna una flessione di circa il 3% a 34.600 punti, sui minimi registrati la scorsa estate durante la crisi del Carry trade. Lo yen si rafforza su dollaro a 147,2: il cross è sui minimi delle ultime due settimane. Il rendimento del governativo a dieci anni del Giappone scende di dodici punti base a 1,33%. Il ministro del commercio giapponese Yoji Muto ha detto che i dazi statunitensi sono “estremamente deplorevoli”. Il Giappone sarà soggetto a un dazio lineare del 24% a partire dalla prossima settimana, ha detto Trump, a poche ore dall’entrata in vigore di un prelievo del 25% precedentemente annunciato su tutte le importazioni di automobili. “Ho comunicato che le misure daziarie unilaterali adottate dagli Stati Uniti sono estremamente deplorevoli e ho nuovamente esortato con forza” Washington “a non applicarle al Giappone”, ha detto Muto ai giornalisti, aggiungendo di aver parlato con il Segretario al commercio statunitense Howard Lutnick prima dell’annuncio del presidente Trump. Il ministro ha inoltre avvertito che i nuovi dazi potrebbero indebolire gli investimenti del Giappone negli Usa. Il governo giapponese ha anche rilevato che l’offensiva doganale degli Stati Uniti potrebbe violare le norme del Wto e gli accordi bilaterali tra Usa e Giappone.

La Cina si “oppone fermamente” e promette contromisure

Trump ha annunciato un aumento dei dazi del 34% su quasi tutti i prodotti cinesi, l’incremento entrerà in vigore il 9 aprile. L’indice Hang Seng della borsa di Hong Kong perde l’1,9%. CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzhen -0,7%. Ha chiuso appena sopra la parità il mercato azionario di Taipei. Si rafforza il bond governativo decennale di Pechino, a 1,73%. Migliora il settore dei servizi in Cina. Il PMI dei servizi elaborato da Caixin/S&P Global è infatti salito a quota 51,9 punti a marzo 2025 dai 51,4 precedenti. Il valore rimane sopra la soglia chiave dei 50 punti, che segnala una espansione dell’attività, e supera le attese degli analisti che indicavano un aumento a 51,5 punti.

La Cina ha detto di “opporsi fermamente” ai nuovi dazi statunitensi, e promette “contromisure per salvaguardare i propri diritti e interessi”. Lo ha scritto il Ministero del commercio cinese in una nota. I dazi statunitensi “non sono conformi alle norme del commercio internazionale e danneggiano gravemente i legittimi diritti e interessi delle parti interessate”, si legge.

Secondo gli economisti, le ultime tariffe portano la media dei dazi statunitensi su tutti i prodotti cinesi al 65%. Questo tasso include le tariffe esistenti dal primo mandato di Trump che sono state mantenute dall’amministrazione Biden. Pechino chiede a Washington di “annullare immediatamente” i nuovi dazi, in quanto “mettono a repentaglio lo sviluppo economico globale” e danneggiano anche gli interessi degli Stati Uniti, oltre che le catene di fornitura internazionali. I contrasti si possono “risolvere adeguatamente con i partner commerciali attraverso un dialogo paritario”, ha affermato il ministero.

Altre borse dell’Asia: l’indice Kospi della borsa di Seul perde lo 0,9%, l’indice BSE Sensex di Mumbai lo 0,3%. Si avvia a chiudere in calo dello 0,8% l’S&P ASX 200 di Sidney. Singapore sta emergendo come il chiaro vincitore in Asia. Lo Straits Times Index ha appena cancellato perdite pari a circa l’1,3%. Singapore è stata soggetta a una tariffa di base relativamente bassa del 10%.

Alcune rare parole di critica contro gli Usa da Taipei. La portavoce del Gabinetto di Taiwan , Michelle Lee, ha definito le tariffe USA “estremamente irragionevoli”, aggiungendo che Taiwan cercherà di negoziare con gli Usa. Questa è probabilmente la prima volta che funzionari taiwanesi criticano una mossa degli Usa, il suo principale garante della sicurezza e principale partner commerciale. Lee ha sottolineato che le esportazioni di Taiwan verso gli Stati Uniti sono cresciute in modo significativo negli ultimi anni, principalmente perché le aziende statunitensi hanno una domanda crescente di semiconduttori ed elettronica legati all’intelligenza artificiale.

Borse europee viste aprire in netto calo

I futures sugli indici europee indicano un’apertura in netto calo: il future sull’Eurostoxx50 è in calo dell’1,97%. La tariffa reciproca del 20% da parte degli Stati Uniti nei confronti dell’Unione Europea peggiora le prospettive dell’economia. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen usa parole molto dure nei confronti di Washington, ma tiene la porta aperta alle trattative.

La scure di Trump si abbatterà soprattutto sul comparto automotive a causa dei dazi Usa al 25% entrati in vigore, quindi a Stellantis, Ferrari, Brembo, Iveco e Pirelli. Il vicepresidente esecutivo di quest’ultima, Marco Tronchetti Provera, si è detto “molto fiducioso” di un accordo con il socio cinese Sinochem per definire una governance di Pirelli per adeguarsi alla normativa statunitense. Tronchetti Provera ha aggiunto che la società sta avviando le discussioni per aumentare la capacità produttiva negli Usa per affrontare il problema dei dazi.

Sotto i riflettori anche il settore beverage, in particolare Campari. L’associazione di esportatori francesi di vino e liquori Fevs ha previsto che le vendite di vino e liquori francesi scenderanno di almeno il 20% negli Stati Uniti a causa dei dazi.

Buzzi. Citi alza il target da 38 a 50 euro

Stm potrebbe essere inflenzato dal crollo nell’afterhours di Wall Street di Apple e Nvidia.

Unicredit. La Bce potrebbe adottare ulteriori provvedimenti se ritenesse che l’istituto italiano non ha ottemperato adeguatamente alle richieste di ridurre le proprie attività in Russia.

Eni ha ricevuto prime manifestazioni di interesse per una quota del 15% in Plenitude con una valutazione tra 12 e 13 miliardi di euro, secondo quanto ha riferito Bloomberg citando persone a conoscenza della questione. Si riunisce, tra l’altro, il cda del colosso oil.

Mfe, la tedesca BaFin ha fissato il prezzo dell’opas su ProSieben a 5,74 per azione. Mfe intende offrire per ogni azione di ProSieben portata in adesione all’offerta, una volta promossa, un corrispettivo costituito da 4,47 euro cash e da 0,4 azioni Mfe A di nuova emissione.