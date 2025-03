Borse europee più forti degli Usa. Alibaba sfida DeepSeek. Il settore auto rimbalza dopo il rinvio di Trump dei dazi

Trump concede una tregua ai dazi sull’auto e la Bce oggi taglierà i tassi di 25 punti base al 2,50%. In Asia Alibaba sfida DeepSeek con un nuovo modello di Ai. Salgono i rendimenti del bund tedeschi. Borse europee viste aprire in rialzo

Una storica guerra commerciale globale, la proposta di un bazooka fiscale europeo da 1.200 miliardi e l’emergere della Cina come leader della corsa alla tecnologia: sono i tre nuovi, rivoluzionari elementi che stanno mettendo nel frullatore i flussi di denaro nel mondo. Con un forte segno di svolta: i capitali degli investitori che si allontanano dagli Stati Uniti. A ciò si aggiunge oggi l’atteso taglio dei tassi ufficiali da parte della Bce che dovrebbe dare ancor più stimolo al Vecchio Continente sempre più arzillo e che è atteso aprire in ottima forma.

Cina, Germania, taglio dei tassi della Bce: i capitali si allontanano dagli Stati Uniti

Gli investitori si trivano davanti a una svolta storica che mostra molti elementi che fanno pensare che gli Stati Uniti siano cambiati. Per la maggior parte degli ultimi tre anni, gli investitori avevano scommesso sull'”eccezionalismo degli Stati Uniti“, con il paese davanti ad altri in termini di crescita economica, prezzi delle azioni, intelligenza artificiale e altri settori. “Il mondo ora vede che il modello statunitense sta cambiando e dice: dobbiamo adattarci, gli Stati Uniti non sono più un partner commerciale affidabile, dobbiamo occuparci delle nostre esigenze di difesa”, ha affermato Tim Graf, responsabile della strategia macroeconomica per l’area EMEA di State Street Global Markets.

I dazi e l’incertezza commerciale stanno facendo perdere slancio all’economia statunitense, stanno danneggiando il sentiment all’interno e le aziende più vulnerabili a una crescita più lenta stanno iniziando a mostrare le loro crepe. Gli investitori hanno riversato denaro in Europa per diversificare i propri investimenti, allontanandosi dal mercato statunitense.

La Cina ieri ha sbloccato altri stimoli e ha promesso maggiori sforzi per attutire l’impatto di una guerra commerciale in escalation negli Stati Uniti. Sempre ieri, il prossimo governo tedesco ha concordato la più grande revisione della politica fiscale dalla riunificazione del paese innescando una forte svendita di bond tedeschi, un’impennata dell’euro al massimo degli ultimi quattro mesi e il giorno migliore per l’indice DAX in ben più di due anni.

In più oggi, sebbene già scontato, la Bce aiuterà ulteriormente l’economia europea con un nuovo taglio dei tassi di interesse di 25 punti base al 2,50%. La banca centrale ha tagliato i tassi cinque volte da giugno, mentre l’inflazione si ritirava e la crescita economica vacillava. Si tratta ora di vedere se il nuovo livello di tassi è adeguato per non limitare la crescita economica, perchè in quel caso ci si potrebbe aspettare la fine del ciclo di allentamento. Tutti gli occhi saranno puntati sulla BCE quando annuncerà la sua decisione politica alle 14.15 italiane, seguita dalla conferenza stampa della presidente della BCE Christine Lagarde alle 14.45.

Il cambiamento di opinione ha alimentato una rara divergenza nei mercati azionari globali.

Mentre l’indice azionario S&P 500 Usa è in calo dell’1,8% da inizio anno le azioni europee sono salite di quasi il 9% a un livello record, e le azioni tecnologiche di Hong Kong sono aumentate di quasi il 30%. L’indice delle banche statunitensi ha perso l’8% nell’ultimo mese, mentre il suo equivalente europeo è balzato del 15%.

L’euro ha raggiunto il massimo degli ultimi quattro mesi, sopra quota 1,07 dollari. Dall’insediamento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in gennaio, sulla base dei dati settimanali della Commodity Futures Trading Commission, gli investitori hanno dimezzato le loro scommesse rialziste sul dollaro.

A Wall Street corre l’auto con il rinvio di dazi da parte di Trump

Donald Trump ha deciso di concedere un mese di esenzione dai dazi all’industria dell’auto. Il presidente americano – ha fatto sapere la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt – darà un’esenzione di un mese a tutte le auto che rientrano nell’Usmca, lo United States-Mexico-Canada Agreement. Leavitt ha precisato che i dazi reciproci entreranno in vigore comunque il 2 aprile. Sulla questione, ha aggiunto la portavoce, il presidente ha avuto un colloquio telefonico con gli ad di Stellantis, General Motors e Ford, “richiesto da loro”.

A Wall Street i titoli del settore, General Motors, Ford e Stellantis, alla notizia hanno spiccato il volo: Gm è salita del 5,82%, Ford del 4,99% e Stellantis dell’8,35%. In generale comunque la seduta Usa è stata positiva con il Dow e l’S&P 500 che hanno registrato un aumento di oltre l’1% ciascuno e il Nasdaq in rialzo dell’1,36%.

Asia: Alibaba sfida DeepSeek e guida il rialzo della borsa di Hong Kong

Giovedì le azioni asiatiche hanno seguito il rialzo di Wall Street, ma è Alibaba a guidare l’entusiasmo con un rialzo del 7% ai massimi dal 2021: la società ha annunciato un nuovo modello di intelligenza artificiale con il nome di Tongyi Qwen QwQ-32B, sviluppato in open source e incentrato sul miglioramento delle capacità di ragionamento. Questo nuovo modello è stato presentato come in grado di competere con la R-1 di DeepSeek e punta a dimostrare che piccoli parametri possono raggiungere grandi prestazioni: secondo le informazioni ufficiali, questo modello riesce con soli 32 miliardi di parametri non solo a eguagliare le prestazioni di DeepSeek r-1, che ha 671 miliardi di parametri (di cui 37 miliardi attivati), ma a superarlo anche in alcuni test settoriali.

Così l’indice Hang Seng di Hong Kong è anche oggi il capofila in Asia, con un un rialzo del 2,9%. Salgono soprattutto i tech domiciliati in Cina: Kuaishou +9,1% e trip.com +4,7%. L’indice CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzhen sale dell’1,50%. Oggi è attesa la conferenza stampa congiunta dei responsabili della pianificazione economica, del ministro delle finanze, del ministro del commercio, del governatore della banca centrale e dei vertici dell’autorità di vigilanza sui titoli. Gli investitori sono convinti che saranno annunciate e spiegate nel dettaglio le misure finanziarie, economiche e monetarie in grado di risvegliare la domanda interna. Il presidente cinese Xi Jinping ha rafforzato il suo sostegno alle imprese private e ha richiamato “lo spirito” del simposio tenuto il 17 febbraio con i capi delle grandi aziende tecnologiche mandarine, incontrando ieri a Pechino i delegati della provincia di Jiangsu, a margine dei lavori del Congresso nazionale del popolo con i quali ha sottolineato che le aziende private saranno più coinvolte nel perseguimento di obiettivi chiave come innovazione e consumi.

La borsa di Tokyo sale e lo yen si rafforza di poco su dollaro. Indice Nikkei +0,8%. In sintonia con il movimento delle obbligazioni in tutto il mondo, il governativo a dieci anni tocca un tasso di rendimento dell’1,50%, massimo dal 2009. Secondo BNP Paribas, lo yen potrebbe rafforzarsi fino a circa 130 su dollaro, nella scia dell’aumento dei tassi d’interesse: la valuta potrebbe quindi salire di un altro 10-15% rispetto ai livelli attuali, per effetto della stretta monetaria in Giappone e dell’allentamento da parte della Federal Reserve.

Anche oggi è in controtendenza la borsa dell’Australia: indice S&P ASX200 -0,6%. Indice Taiex -1%, quinto giorno consecutivo di ribasso. Il Kospi di Seul si avvia a chiudere in rialzo dello 0,7%. BSE Sensex di Mumbai +0,3%.

Il Brent rimbalza lievemente, dopo essere sceso ieri sui minimi dal dicembre 2021 a seguito della decisione dell’Opec + di aumentare la produzione per la prima volta dal 2022 di 138.000 barili al giorno a partire da aprile.

Ucraina: Zelensky parteciperà al Consiglio europeo

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha in programma di partecipare alla riunione del Consiglio europeo a Bruxelles. Lo ha detto il suo portavoce. Durante la visita, Zelensky intende incontrare anche il segretario generale della Nato Mark Rutte, il cancelliere austriaco e la leadership belga, ha aggiunto.

Quattro alti esponenti dell’entourage del presidente Donald Trump hanno avuto colloqui con alcuni dei principali oppositori politici del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha riferito Politico. I colloqui si sono svolti con la leader dell’opposizione ucraina Yulia Tymoshenko e con alti membri del partito dell’ex presidente Petro Poroshenko, ha riportato Politico citando tre parlamentari ucraini e un esperto di politica estera statunitense dello schieramento repubblicano.

Europa vista aprire in rialzo. Occhi al bazooka dalla Germania

Le borse dell’Europa dovrebbero aprire in rialzo sulla base del future dell’indice EuroStoxx 50 a +0,7%. Inoltre i future indicano che anche il DAX è destinato a un’apertura in rialzo, mentre i future sui Bund tedeschi a 10 anni sono in calo dello 0,7%. Ieri le Borse europee hanno reagito vigorosamente alla peggior seduta, martedì, da agosto, guidate dal +3,40% del Dax di Francoforte, arrivato a circa un punto percentuale dal suo record. Ottima seduta anche per il nostro FTSEMIB (+2,08%), che ha ricucito parzialmente il -3,41% di martedì. L’indice si è riportato a circa due punti percentuali dal record degli ultimi 18 anni. Il rendimento dei titoli di Stato tedeschi a 10 anni ieri è salito di oltre 30 punti base mercoledì, registrando il più grande incremento giornaliero da quando è stata lanciata l’euro nel 1999.

Se passerà il piano tedesco di allentamento delle regole fiscali, la maggiore spesa pubblica consentirà di accelerare la crescita. Per questo motivo i settori trainanti potrebbero essere Costruzioni, Cementieri, Materie di Base e Banche che saranno il perno delle attività.

Leonardo Mediobanca alza il target price. È attesa oggi la firma di una partnership sui droni con la turca Baykar, riportano alcuni quotidiani.

Poste italiane JP Morgan alza il giudizio a Overweight. Il governo ha accantonato per il momento la vendita di una quota di Poste, che è concentrata sul riassetto di Telecom Italia, hanno riferito a Reuters due persone a conoscenza della questione.

Saipem Insieme con Divento ha siglato un accordo di collaborazione per l’eolico flottante in Italia, dice una nota. Divento è una partnership tra Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), GreenIT – jv tra Plenitude (Eni ) e Cdp Equity -, 7 Seas Wind Power e NiceTechnology, dedicata allo sviluppo di un portafoglio di progetti eolici offshore galleggianti in Italia

Stellantis Ieri a New York il titolo ha chiuso in rialzo di oltre il 9%.

Acea. Il gruppo francese Suez sta valutando una parziale riorganizzazione delle attività internazionali, che potrebbe portare alla cessione della partecipazione del 23,33% in Acea, scrive MF.

Geox. Prevede per il 2025 ricavi in lieve flessione (‘low single digit’) e una marginalità operativa in calo di circa 80 punti base su base annua.

Illimity ha comunicato una rettifica ai risultati preliminari 2024, già comunicati, per 53,5 milioni di euro legata a nuovi elementi sull’esito atteso di un contenzioso sulla valutazione di una cartolarizzazione.

Lottomatica. Gamma Intermediate ha avviato il collocamento di 26 milioni di azioni Lottomatica, pari al 10,3% del capitale, tramite un ‘accelerated bookbuilding’. Al termine del collocamento, si legge in una nota, Gamma Intermediate manterrà una partecipazione diretta pari a circa il 31,6% del capitale di Lottomatica. Gamma è al quarto collocamento da inizio 2024.

Iren. Città Metropolitana di Torino, attraverso Metro Holding, ha lanciato un reverse Abb su Iren per massimo 83 milioni di euro ovvero a un prezzo per azione fino a 2,228 euro (premio del 9% sulla chiusura odierna del titolo). Nel caso in cui l’operazione, riservata a investitori istituzionali, si chiudesse a questo prezzo, rileverebbe il 2,86% circa del capitale, che sommato alla restante partecipazione che ha in portafoglio il sistema Torino, lo porterebbe a pareggiare di fatto la quota detenuta da Genova, ad oggi primo socio di Iren con il 23,58%.

Amplifon oggi escono i dati del trimestre.