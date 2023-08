Bolletta Gas in calo per il mercato tutelato, a luglio -2,1%. Dati Arera

Arera ha comunicato i nuovi dati sulla bolletta del gas. Valore della materia prima è di 31,41 €/MWh. Spesa annuale in calo del 10%

Cala ancora la bolletta del gas. Lo comunica Arera, l’Autorità per l’energia, l’acqua e i fiuti che ha rilasciato l’aggiornamento bollette per i consumatori gas in Tutela valido per il mese di luglio 2023. A luglio, la bolletta del gas per una famiglia media in regime di tutela ha registrato una diminuzione del 2,1% rispetto a giugno.

La componente del prezzo del gas per coprire i costi di approvvigionamento (CMEMm) per i clienti ancora in tutela è stata aggiornata in base alla media mensile del prezzo di mercato italiano all’ingrosso (PSV day ahead) e pubblicata all’inizio del mese successivo.

Rimangono invariati gli oneri generali e la tariffa legata alla spesa per il trasporto e la misura.

A luglio prezzo del gas a 31,41 €/MWh

A luglio, il prezzo della materia prima del gas (CMEMm) per i clienti in regime di tutela è stato fissato a 31,41 €/MWh a causa di una quotazione media all’ingrosso più bassa rispetto a giugno.

La spesa gas per una famiglia media nell’anno scorso (agosto 2022 – luglio 2023) è stata di circa 1.484 euro, al netto delle imposte, con una diminuzione del 10,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (agosto 2021 – luglio 2022).

Per il Decreto Legge n. 79 del 28 giugno 2023, anche per il terzo trimestre 2023, Arera ha confermato la riduzione dell’Iva al 5% e l’azzeramento degli oneri generali di sistema.