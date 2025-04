Beni rifugio, qual è la copertura migliore? Non c’è solo l’oro contro i dazi di Trump: a qualcuno piace di più lo yen

Beni rifugio, per Goldman Sachs, banca d’affari Usa, la valuta giapponese “si presenta come una copertura più attraente per la visione al ribasso della crescita statunitense”

Nei momenti di bufera gli investitori cercano rifugio negli asset che ritengono più sicuri. Certamente l’oro è l’investimento più diffuso per cautelarsi nel caso i dazi di Trump possano condurre l’economia in recessione, acquistato da un’ampia gamma di investitori, comprese le banche centrali e i fondi. Invece Goldman sceglie lo yen come principale copertura e prevede che quest’anno lo yen salirà fino a quota 140 rispetto al dollaro.

In attesa stasera dell’annuncio dei dettagli della guerra tariffaria di Trump, l’oro resta nei pressi del suo massimo storico registrato poche ore fa, a 3.128,06 dollari, registrando nel trimestre un guadagno di oltre il 18%, il maggiore dal settembre 1986. Il lingotto ha spinto al rialzo anche argento, palladio e platino. Goldman Sachs, Bank of America e UBS hanno tutti alzato i loro obiettivi di prezzo per il metallo giallo questo mese, con Goldman che prevede che l’oro raggiungerà i 3.300 dollari l’oncia entro la fine dell’anno, rispetto ai 3.100. BofA prevede che l’oro verrà scambiato a 3.063 dollari nel 2025 e 3.350 dollari nel 2026, un aumento rispetto alle sue precedenti previsioni di 2.750 per il 2025 e 2.625 per il 2026.

NonSoloOro: Goldman Sachs vede nello yen una buona copertura

Ma non c’è solo l’oro, insieme agli altri metalli preziosi, a essere ritenuto un asset sicuro: meno conosciuta dai più, c’è anche l’opportunità di una copertura dai rischi di recessione negli Stati Uniti con la valuta nipponica. Ne è convinta Goldman Sachsun che prevede che quest’anno lo yen salirà fino a toccare i minimi di 140 rispetto al dollaro, il che implicherebbe un guadagno del 7% rispetto ai livelli attuali: la previsione della banca è più ottimistica rispetto al consensus del mercato (in area 145).

Lo yen offre agli investitori la migliore copertura valutaria nel caso in cui le possibilità di una recessione negli Stati Uniti dovessero aumentare, ha affermato Kamakshya Trivedi, responsabile della strategia globale per i cambi, i tassi di interesse e i mercati emergenti di Goldman Sachs Group.

“Lo yen tende a funzionare meglio quando i tassi reali e le azioni statunitensi scendono insieme”, ha detto Trivedi in un’intervista a New York. La valuta giapponese “si presenta come una copertura più attraente per la visione al ribasso della crescita statunitense di quanto non abbia fatto prima”.

In questo stesso periodo ma nel 2024, Trivedi e il suo team avevano previsto che il cambio dollaro-yen sarebbe stato scambiato a circa 155, 150 e 145 in un periodo di tre, sei e 12 mesi. Lo yen si è indebolito oltre il livello di 155 lo scorso aprile e oggi è scambiato attorno a 150.

L’appello di Goldman arriva mentre il presidente Donald Trump si prepara a svelare dazi radicali oggi, una mossa che Morgan Stanley ed ex funzionari della Federal Reserve hanno avvertito potrebbe danneggiare la crescita della più grande economia del mondo. Ma c’è poco consenso su quali asset andranno bene mentre la guerra commerciale globale si intensifica.

Banca del Giappone verso il rialzo dei tassi, la Fed verso un ribasso

La Banca del Giappone per altro si prepara a stringere la politica monetaria. La maggior parte degli economisti vede il prossimo aumento dei tassi a giugno o luglio, anche se dopo le recenti indicazioni sull’andamento dell’inflazione, molti hanno cominciato a prendere in considerazione anche un rialzo il mese prossimo. Mentre i fiori di ciliegio sono in piena fioritura in tutto il Paese e ci sono pic nic improvvisati ovunque, i prezzi dei prodotti alimentari tradizionali stanno rovinando questo momento magico dell’anno per i redditi più esposti al carovita.

Gli economisti di Goldman hanno recentemente rivisto le loro previsioni di politica monetaria statunitense a tre tagli dei tassi di interesse quest’anno da due, in base alle aspettative che i dazi di Trump peseranno sull’economia. La banca ha anche tagliato di nuovo il suo obiettivo S&P 500 , citando preoccupazioni sulla crescita e sui dazi.

Il mercato del lavoro Usa è seguito anche più dei dazi

Sebbene i dazi rappresentino un rischio, Trivedi vede i dati economici degli Stati Uniti, come il numero di buste paga Usa che verrà pubblicato venerdì, come un fattore trainante più importante per il biglietto verde. Le recenti mosse confermano la sua opinione: lo yen si è rafforzato dopo che le cifre di apertura dei posti di lavoro negli Stati Uniti di martedì si sono aggiunte alla prova che il mercato del lavoro si sta gradualmente raffreddando. “Se i dati sul mercato del lavoro statunitense sorprendono sul lato debole, questo sarà un punto focale molto più importante per gli investitori del mercato FX e in generale per gli investitori del mercato globale che sono molto concentrati sulle prospettive di crescita degli Stati Uniti“, ha affermato. “E per questa preoccupazione, lo yen è un’ottima copertura“.

Semmai ci sono dei rischi per il commercio. La valuta giapponese si era deprezzata negli ultimi quattro anni a causa del divario enorme dei tassi di interesse con gli Stati Uniti ed era crollata a 161,95 a luglio, il livello più basso dal 1986. Ma quest’anno gli hedge fund hanno ridotto le loro posizioni ribassiste sullo yen, pur rimanendo complessivamente short sulla valuta. Il percorso discendente del cambio dollaro-yen sarà guidato dal restringimento degli spread sui titoli del Tesoro, dopo che la Banca del Giappone ha annunciato che ridurrà gli acquisti di obbligazioni a lungo termine nel prossimo trimestre.