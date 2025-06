Bankitalia lancia il nuovo sito web: più accessibile e orientato ai servizi

Fra le novità: il podcast “Centrale” online dal 24 giugno e la nuova versione del portale “L’Economia per tutti” per l’educazione finanziaria

La Banca d’Italia ha messo online il suo nuovo sito webistituzionale. Il portale è stato completamente riprogettato, con l’obiettivo dichiarato di migliorare l’esperienza utente, rendere più fruibili i contenuti e semplificare l’accesso ai numerosi servizi digitali offerti. Fra le novità: il podcast “Centrale” online dal 24 giugno che ospiterà una prima serie di cinque episodi dedicati alle funzioni istituzionali della Banca e la nuova versione del portale “L’Economia per tutti” per l’educazione finanziaria.

Il nuovo sito di Bankitalia

Il nuovo sito adotta un approccio mobile first, a fronte di una crescita costante degli accessi da dispositivi mobili, che oggi rappresentano oltre la metà del totale. Tra le principali novità: una nuova struttura dell’informazione, interfacce più usabili, maggiore visibilità dei contenuti multimediali e un potenziamento degli standard di accessibilità.

Il precedente sito web, progettato nel 2014, ha registrato circa un milione di utenti al mese, oltre 100 milioni di pagine visualizzate e 2,7 milioni di download. Ampio anche l’utilizzo dei servizi digitali: un milione di richieste alla Centrale dei Rischi e 74mila report dalla Cai (Centrale d’Allarme Interbancaria).

Il rinnovamento si inserisce in un contesto informativo sempre più intermediato da algoritmi. “In uno scenario così mutevole, il sito di un’istituzione rappresenta un punto fermo”, si legge nella presentazione. L’obiettivo è garantire un’informazione “accessibile, diretta e verificabile”, contrastando le fake news.

Il sito è già online, con contenuti in italiano e inglese (utile per il pubblico estero, che nel 2024 ha generato il 50% degli accessi) e una fruizione semplificata anche per utenti non esperti. La Banca invita cittadini e operatori dell’informazione a testarlo e inviare suggerimenti: si tratta infatti di un progetto “in evoluzione”.

Novità in arrivo: podcast e educazione finanziaria

Tra i nuovi strumenti, è stato annunciato anche un canale podcast, “Centrale”, dedicato alla divulgazione delle funzioni della banca centrale. Gli episodi saranno disponibili a partire da martedì 24 giugno. Già oggi è possibile ascoltare il trailer di lancio della serie “Centrale” sulla pagina del nuovo sito dedicata ai podcast. Oltre al sito web della Banca, i contenuti audio saranno distribuiti anche sulle principali piattaforme podcast; Dal 19 giugno sarà online anche la nuova versione del portale di educazione finanziaria L’Economia per tutti, rivolto in particolare al mondo scolastico e al pubblico generalista.