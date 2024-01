Assonime: Passera e Del Fante vicepresidenti. Manovra e Pnrr sotto la lente

Focus del consiglio direttivo su legge di Bilancio e Pnrr

Assonime, su proposta della presidente, Patrizia Grieco, il consiglio direttivo ha nominato Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane, e Corrado Passera, Ceo e fondatore di Illimity, vicepresidenti dell’associazione.

Assonime: focus sulla legge di Bilancio

Nel corso della riunione è stata esaminata le legge di Bilancio 2024. L’obiettivo principale perseguito dalla manovra è il sostegno ai redditi medio-bassi attraverso la riduzione del cuneo fiscale. Si tratta di un obiettivo certamente condivisibile – dice Assonime in una nota – in una fase in cui l’inflazione ha fortemente inciso sul loro potere di acquisto. Il consiglio ha poi discusso sulla riforma del patto di Stabilità, riforma attesa a lungo che, nella formulazione attuale, non si discosta in maniera sostanziale dalla proposta della Commissione europea dello scorso aprile, ma, su richiesta di alcuni paesi, in particolare della Germania, introduce nel nuovo sistema dei vincoli quantitativi annuali (salvaguardie) per la riduzione del debito e il disavanzo pubblico, che non nell’immediato ma certamente nel medio periodo potrebbero comportare importanti sforzi di risanamento delle finanze pubbliche.

Assonime: focus sul Pnrr

Altro punto all’ordine del giorno del consiglio direttivo riguarda lo stato di attuazione del Pnrr a cui Assonime ha recentemente dedicato una “Note e studi”. Ad oggi le risorse trasferite all’Italia dall’avvio del Piano sono circa 102 miliardi (oltre la metà del totale delle risorse a disposizione). A questi dovrebbero aggiungersi nei prossimi mesi 10,6 miliardi legati al raggiungimento degli obiettivi della quinta rata per la quale a dicembre il governo ha effettuato richiesta di pagamento. La capacità di spendere efficacemente le ingenti risorse a disposizione e rispettare le scadenze assumerà pertanto sempre maggiore rilievo, a cominciare dagli obiettivi che sono stati oggetto di revisione del Pnrr.

Nuove imprese in Assonime

Il consiglio ha infine deliberato l’ammissione di nuove imprese associate: Simest Spa (società del gruppo Cdp) che supporta la crescita delle imprese italiane nel mondo; Silvateam Spa, società attiva nella produzione, trasformazione e commercializzazione di estratti vegetali, tannini e loro derivati; Epm Srl, società attiva nel settore del Facility e dell’Energy management; Bending Spoons Spa, società di ingegneria informatica annoverata tra i principali sviluppatori di app per dispositivi mobili a livello mondiale; Casilli Enterprise Srl, società operante nel settore trasporti e logistica.