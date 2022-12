Assicurazioni, il gruppo inglese Howden acquisisce il broker italiano Assimovie

Con questa operazione Howden diventa la principale società di brokeraggio di produzioni cine-televisive in Italia

Howden approda nel settore entertainment: acquista il broker Assimovie. Il gruppo inglese tra i colossi mondiali del brokeraggio assicurativo ha annunciato l’accordo per l’acquisizione del broker del settore televisivo, cinematografico e pubblicitario Assimovie. Si tratta del broker costituito a Roma da Valeria e Camilla Guglielmotti a inizio 2013, specializzato in assicurazioni per la produzione cinematografica derivanti sia da intermediazione all’ingrosso che da attività diretta.

Per il gruppo londinese si tratta della sesta operazione chiusa in Italia in poco meno di due anni. Il broker, fondato da David Howden che ne è amministratore delegato e partecipato al 35% dai dipendenti (oltre 9 mila a livello globale) è sbarcato in Italia un anno e mezzo fa con la costituzione di Howden Italia.

Risale a luglio 2021 il primo accordo con il broker Scagliarini di Bologna, cui sono seguiti quelli con Tower spa di Vicenza (dicembre 2021), con Asi Insurance Brokers di Treviso (febbraio 2022) e con Nord Est Insurance Broker, sempre di Treviso, (aprile 2022). Lo scorso maggio 2022 è entrata a far parte della filiale italiana anche Assiteca, la maggiore società italiana di brokeraggio assicurativo che era quotata a Piazza Affari e su cui Howden ha lanciato un’opa (con una valutazione complessiva di circa 240 milioni). Tutte acquisizioni che hanno consentito a Howden di crearsi un giro d’affari superiore a 100 milioni di euro nel nostro Paese.

Con Assimovie il gruppo entra ora in una nicchia di mercato, quella legata all’entertainment, molto remunerativa. Il giro d’affari dell’azienda ha registrato una forte crescita negli ultimi cinque anni, grazie all’aumento globale della domanda di polizze per produzioni TV, cinematografiche e più in generale di contenuti media. “Negli ultimi dieci anni abbiamo reso Assimovie il broker audiovisivo e cinematografico più forte nel mercato italiano – hanno aggiunto Valeria e Camilla Guglielmotti, co-fondatrici di Assimovie – Howden Broking è per noi il partner ottimale per far crescere il business e creare una piattaforma internazionale sostenuta da un brand globale con una forte presenza europea”.

“Assimovie condivide il nostro forte spirito imprenditoriale e la nostra cultura incentrata sulle persone e costruita attorno all’azionariato dei dipendenti – ha commentato Enrico Nanni, chief commercial officer di Howden in Europa – Questo la rende il partner perfetto per la crescita del nostro Gruppo. Non vediamo l’ora di lavorare con Valeria, Camilla e il team, di dar loro il benvenuto nella nostra società, e di sviluppare le nostre competenze espandendo la presenza del Gruppo in Europa”.