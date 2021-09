Wine Enthusiast: I 100 migliori vini al mondo sotto i 15 dollari, 11 sono italiani

La prestigiosa rivista di New York dopo la degustazione di oltre 24.000 vini provenienti da tutto il mondo ne ha selezionato 100 che non sacrificano gusto e qualità al prezzò contenuto. L’elenco completo dei 100 vini di qualità a costi economici

Wine Enthusiast prestigiosa rivista di New York che da 30 anni racconta le migliori produzioni al mondo, nel settore del vino e degli spirits dopo la degustazione di oltre 24.000 vini provenienti da tutto il mondo: dalla Francia alla California, dall’Australia al Sud Africa, all’Argentina e oltre ha stilato l’elenco dei 100 migliori vini 2021 che hanno un prezzo massimo di15 dollari pur presentando notevoli qualità.

In cima alla lista di quest’anno c’è un Washington Cabernet Sauvignon che offre la struttura, l’intensità e la finezza che si cercano nella varietà. Altre gemme domestiche includono Oregon Pinot Noir, Finger Lakes Chardonnay e persino una miscela unica di Grüner Veltliner e Riesling della costa centrale della California.

La parte del leone la fanno i vini americani ma anche i vini dall’Europa sono ben rappresentati, con molte selezioni in Italia, Spagna, Francia, Portogallo e oltre. Per coloro che scelgono di immergersi in tutta l’ampiezza che il mondo del vino ha da offrire, la selezione dei giudici si estende da bottiglie più che uniche che vanno da una miscela Torrontés dall’Argentina a una Ribolla Gialla dalla Slovenia.

TOP 100 BEST BUYS 2021 ( il primo numero si riferisce alla votazione della giuria)

1

91 Chateau Ste. Michelle 2018 Cabernet Sauvignon (Columbia Valley). 13.5% Price: $15

2

91 Four Vines 2019 Naked Chardonnay (Central Coast) 13.5% Price: $11

3

91 D’Arenberg 2017 The Stump Jump Grenache-Shiraz-Mourvèdre (McLaren Vale). 14.5% Price: $13

4

91 Sogrape 2019 Silk & Spice Red Blend (Portuguese Table Wine). 13.5% Price: $13

5

92 Raimund Prüm 2019 Solitär Riesling Trocken (Mosel). 12% Price: $14

6

91 Bogle 2019 Pinot Noir (California). 14.5% Price: $11

7

92 Inkarri 2019 Made with Organic Grapes Estate Bottled Malbec (Luján de Cuyo). 14% Price: $15

8

92 L’Ecole No. 41 2019 Semillon (Columbia Valley). 13.5% Price: $15

9

92 Gnarly Head 2019 Merlot (Central Coast). 14.5%

10

90 Cigar Box 2019 Old Vine Hand Harvested Cabernet Sauvignon (Maipo Valley). 13% Price: $12

11

92 Greek Wine Cellars 2018 Flowers Agiorgitiko (Nemea). 13.5% Price: $13

12

93 Bonny Doon 2019 Le Cigare Volant Red (Central Coast). 13.5% Price: $15

13

91 Kuranui 2020 Single Vineyard Sauvignon Blanc (Marlborough). 13% Price: $13

14

90 Ryer Estate 2018 Red (California). 14.5% Price: $10

15

88 Yellow Tail 2019 Pinot Noir (South Eastern Australia). 13.5% Price: $7

16

87 Firehouse Can Company NV Graham (California). 12.5% Price: $4/250 ml

17

92 Gorgo 2020 Bardolino Chiaretto. “Decisamente delizioso, questo rosato – scrivono i giudici di Wine Enthusiast – inizia con aromi seducenti che ricordano carrube, pesca e un soffio di miele d’acacia. Il palato succoso offre composta di fragole, mature pesca e un pizzico di nocciola accanto a una luminosa acidità. Un puro piacere da bere, una bottiglia può non bastare. Vino e liquori ideali. 12,5% Prezzo: $ 15

18

92 Quinta do Portal 2019 Mural Reserva Red (Douro). 14% Price: $15

19

92 Chronic Cellars 2019 Suite Petite Petite Sirah (Paso Robles). 14% Price: $15

20

87 San Pedro 2020 Gato Negro Sauvignon Blanc (Chile). 12.5% Price: $5

21

89Two Birds One Stone 2020 Rouge Vin de France 12.5% Price: $10

22

89 Amalaya 2020 Torrontés-Riesling 13% Price: $10

23

90 Rough Day 2019 Cabernet (Thracian Valley). 13.5% Price: $12

24

90 Villa Wolf 2019 Gewürztraminer (Pfalz). 12% Price: $12

25

88 Woodbridge by Robert Mondavi NV Pinot Grigio (California). 12% Price: $8/1.5 L

26

90 Freire Lobo 2020 Vigno Branco (Dão). 12% Price: $12

27

90 Bieler Family 2018 Born To Run Cabernet Sauvignon (America). 13.9% Price: $12

28

90 Jacques Bourguignon 2020 Pinot Noir (Vin de France). 12.5% Price: $12

29

91 Plungerhead 2018 Cabernet Sauvignon (Lodi). 14.5% Price: $14

30

89 Doudet Naudin 2020 Chardonnay (Vin de France 13% Price: $10

31

90 McManis 2020 Estate Grown Certified Sustainable Viognier (River Junction). 13.5% Price: $12

32

91 Domaine Bousquet 2020 Cameleon Made with Organic Grapes Malbec (Tupungato). 14.5% Price: $15

33

91 Louis Jadot 2019 Beaujolais-Villages. 13% Price: $14

34

89 Adega Mãe 2020 Dory White (Lisboa). 13% Price: $10

35

91 Willamette Valley Vineyards 2019 Riesling (Willamette Valley). 9% Price: $14

36

89 Domaine Guillaman 2020 ColombardSauvignon Blanc (Côtes de Gascogne). 11.5% Price: $10

37

90 Sterling 2019 Vintner’s Collection Chardonnay (California) 13.5% Price: $12

38

91 Villa di Corlo 2019 Primevo (Lambrusco di Sorbara). “Asciutto e speziato, questo spumante ha aromi di viola, bacca rossa, pompelmo 11% Price: $15

39

89 Pacific Rim 2020 Sweet Riesling (Columbia Valley). 7% Price: $11

40

91 Zacharias 2019 Assyrtiko (Peloponnese). 14% Price: $15

41

89 Castello di Gabbiano 2017 Cavaliere d’Oro (Chianti Classico). “Aromi di frutti di bosco, viola e macchia mediterranea – scrivono i giudici – arrivano al naso con questo blend di Sangiovese 90%, Merlot 5% e 5% Colorino miscela. Al palato offre amarena essiccata, anice stellato e pepe macinato accanto a tannini levigati”. 14% Price: $11

42

91 Oak Ridge 2019 Ancient Vine Estate Grown Zinfandel (Lodi). 14% Price: $15

43

91 Underground Wine Project 2020 And Am I Mr Pink Rosé (Columbia Valley). 12.7% Price: $15

44

91 Malvirà 2020 Roero Arneis. “Un vino da uve da agricoltura biologica, ha toni delicatei, aromi seducenti che ricordano la frutta matura, menta tritata, ananas e pasta di pane. Al palato risulta lineare, sapido, note di mandorla amara e zenzero prima di una chiusura minerale speziata”. 13% Price: $15

45

91 Tatomer 2019 Hinter der Mauer White (Central Coast). 13% Price: $15

46

91 Quinta da Alorna 2017 Reserva Touriga Nacional-Cabernet Sauvignon (Tejo).13.5% Price: $15

47

90 Pratsch 2019 Grüner Veltliner (Niederösterreich 12% Price: $13

48

90 Barossa Valley Estate 2018 G-S-M (Barossa Valley). 14% Price: $13

49

90 Lohr 2020 Flume Crossing Sauvignon Blanc (Arroyo Seco). 13.5% Price: $14

50

90 Domaine Labouré-Gontard NV Brut (Crémant de Bourgogne 12% Price: $14

51

89 Wirra Wirra 2019 Scrubby Rise Shiraz (McLaren Vale). 14.5% Price: $12

52

90 Wine by Joe 2020 Rosé of Pinot Noir (Willamette Valley). 13.5% Price: $14

53

90 Colosi 2020 Acacia Grillo (Sicilia). “Vegano certificato, questo bianco brillante e saporito offre aromi di lime, fiori bianchi primaverili e Erbe mediterranee. Sul rinfrescante, speziato al palato, l’acidità accompagna sentori di pompelmo, scorza d’arancia e pesca 13% Price: $15

54

90 Castle Rock 2019 Pinot Noir (Monterey County). 14.5% Price: $14

55

90 Château Guiot 2020 Rosé (Costières de Nîmes). 14.1% Price: $14

56

90 Aveleda 2020 Alvarinho (Minho). 12% Price: $14

57

90Sierra Cantabria 2020 Rosado (Rioja). 13% Price: $14

58

89 Giesen 2020 Sauvignon Blanc (Marlborough). 13% Price: $14

8 | WINE ENTHUSIAST | NOVEMBER 2021

TOP 100 BEST BUYS I 2021

59

90 Doña Paula 2018 Estate Black Edition Red (Luján de Cuyo). 14.1% Price: $14

60

90 Marqués de la Concordia 2018 Lagunilla Crianza (Rioja). 13.5% Price: $14

61

88 Monte Antico 2016 Toscana. “Realizzato con Sangiovese e gocce di Cabernet e Merlot, questo vino ha aromi di frutta a buccia scura, sottobosco e spezie. Al palato è di medio corpo con sentori di prugna nera matura, mandarino scorza e salvia insieme a tannini levigati. 13% Price: $10

62

90 Underwood 2019 Pinot Noir (Oregon). 13% Price: $14

63

89 Château Bois Malot 2020 Bordeaux Blanc.

12.5% Price: $12

64

89 Cantina Frentana 2020 Vallevó Costa dei Trabocchi Rosato (Terre di Chieti). “Realizzato prevalentemente da Montepulciano, questo rosato offre un mix coeso di fiori di limone, albicocca e pompelmo bianco. C’è un gentile cremosità al palato di medio corpo, con una miscela di frutta matura e aspra che è ravvivata da una nota rocciosa vivace. Un drink di benvenuto insieme a verdure grigliate o frutti di mare.: 12.5% Price: $12

65

88 Viña Casablanca 2020 Céfiro Cool Reserve Pinot Noir (Casablanca Valley). 12.5% Price: $10

66 90Famille Lançon 2018 La Solitude Red (Côtes du Rhône 14.5% Price: $15

67

90 Ruggeri 2020 Argeo Rosé (Prosecco). ”Questo spumante spensierato e gustoso ha aromi delicati e invitanti di mela verde, bacca rossa e frutta tropicale. Secco e croccante, delizioso al palato offre schiacciata di melograno, pera e agrumi insieme a un’acidità speziata. 11.5% Price: $15

68

90Cline 2019 Ancient Vines Mourvèdre (Contra Costa County 14.5% Price: $15

69

89 St. Urbans-Hof 2019 Nik Weis Urban Riesling (Mosel 10.5% Price: $13

70

90 SoDo 2019 Wingman G-S-M (Columbia Valley). 13.7% Price: $15

71

88 Kirkland Signature 2018 Red Blend (Napa Valley). 14.5% Price: $11

72

90 Delas Frères 2019 Saint-Esprit White (Côtes du Rhône). 14% Price: $15

73

87 Broadbent NV Vinho Verde. 9% Price: $10

74

90Bodegas Riojanas 2017 Monte Real Cuvée Crianza (Rioja). 14% Price: $15

75

89 Umani Ronchi 2019 Podere (Montepulciano d’Abruzzo). Questo gustoso rosso Inizia con intensi aromi di arancia rossa, ciliegia rossa, tabacco e timo. C’è ampia concentrazione a questi toni al palato di medio corpo, con fresca acidità e lenitivo tannini che fanno da cornice al tutto. Questo è un solido rosso nei giorni feriali da gustare da solo o insieme a pizza, pasta e altro. 13% Price: $13

76

90 Vignobles Ravel 2020 Château Montaud Rosé (Côtes de Provence). 13% Price: $15

77

90 Highlands 41 2019 Black Granite Red (Paso Robles). 4.5% Price: $15

78

90 Foris 2020 Pinot Gris (Rogue Valley). 13.4% Price: $15

79

90 Ryder Estate 2020 Pinot Noir Rosé (Central Coast). 13% Price: $15

80

90 Château La Rose du Pin 2019 Red (Bordeaux). Mn 13% Price: $15

81

90 Wagner 2020 Dry Estate Bottled Riesling (Finger Lakes). 12.8% Price: $15

82

90 Grounded Wine Co. 2020 Space Age Rosé (Central Coast). 13% Price: $15

83

90 Waterbrook 2019 Malbec (Columbia Valley). 13.44% Price: $15

84

87 Barefoot Bubbly NV Extra Dry (California). 10.5% Price: $10

85

90 Ego Bodegas 2019 Goru Verde 14.5% Price: $15

86

89 Cantina di Venosa 2018 Balì (Aglianico del Vulture). “C’è una buona concentrazione agli aromi di rovo, marasca, viola e ibisco, offrendo un invitante mix di frutta e elementi della terra. Il palato di medio corpo è succoso al gusto di amarena e mora, con graziosi accenti floreali. I tannini sono risolti ma di supporto mentre l’acidità brillante e una nota minerale speziata spingono tutto avanti. 14% Price: $14

87

90 Matchbook 2019 Red Gravel Estate Bottled Cabernet Sauvignon (Dunnigan Hills). 13.9% Price: $15

88

89 Tattoo Girl 2019 Chardonnay (Columbia Valley). 13.9% Price: $13

89

89 Fox Run 2019 Doyle Family Chardonnay (Seneca Lake). 12.9% Price: $13

90

88 Château les Croisille 2020 Croizillon Malbec (Cahors). 12.5% Price: $11

91

89 Three Pears 2019 Chenin Blanc-Viognier (California). 12% Price: $14

92

87 Stemmari 2019 Estate Cresciuto in modo sostenibile Nero d’Avola d’allevamento (Sicilia). luminoso e

succoso, questo rosso alla mano ha aromi di bacche dalla pelle nera, carruba e un pizzico di spezie da forno.

Gli aromi seguono il morbido, accessibile palato insieme a tannini morbidi. Bevi adesso. 13% Price: $11

93

88 Villa Brici 2019 Ribolla Gialla (Primorska). 13% Price: $12

94

87 Schlink Haus 2020 Riesling Spätlese (Nahe). $12

95

87 Oak Grove 2019 Family Reserve Winemaker’s Red (California). 13% Price: $9

96

88 Count Karolyi 2019 Grüner Veltliner (Pannon) 12% Price: $12

97

88 Concha y Toro 2019 Casillero del Diablo Reserva Carmenère (Central Valley). 13.5% Price: $12

98

88 Golan Heights Winery 2019 Mount Hermon Red (Galilee). 14% Price: $13

99

87 Legado del Moncayo 2019 Garnacha (Campo de Borja).14.5% Price: $12

100

86 Sun Garden 2018 Sweet Red Dornfelder(Rheinhessen). 9.5% Price: $11