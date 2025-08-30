Weekend di fine agosto tra temporali, sole e traffico: ecco le previsioni meteo

Agosto chiude con un weekend “diviso in due”: temporali al Nord e Centro, sole e temperature piacevoli al Sud. Il controesodo estivo porterà traffico intenso con oltre 12 milioni di persone in viaggio

Agosto chiude il sipario con un weekend meteorologicamente “diviso in due” e un intenso controesodo estivo. Alcune regioni italiane dovranno prepararsi a temporali intensi e maltempo, mentre altre potranno ancora godersi giornate di sole e temperature piacevoli. Dopo una settimana segnata da una nuova perturbazione atlantica, che ha portato piogge sparse anche al Sud e un calo delle temperature, il fine settimana si preannuncia instabile, accompagnato da traffico intenso con bollino rosso sulle principali arterie italiane.

Meteo weekend 30-31 agosto: che tempo farà?

Sabato 30 agosto le piogge e i temporali sparsi interesseranno gran parte del Paese per gli effetti residui della perturbazione atlantica. Rovesci sparsi attesi un po’ ovunque, ad eccezione di Valle d’Aosta, Piemonte, settori occidentali della Lombardia, Sicilia e Sardegna. Non mancherà il rischio di locali grandinate, con fenomeni più intensi previsti su Romagna, Marche, Abruzzo e zone interne di Toscana e Lazio. Dal pomeriggio il tempo migliorerà gradualmente. Le temperature si manterranno leggermente sotto la media, soprattutto al Nord.

Domenica 31 agosto il tempo sarà in deciso miglioramento, soprattutto al Sud. Al Centro-Nord il cielo resterà parzialmente nuvoloso al mattino con locali temporali sparsi, mentre nel resto del Paese tornerà il sole e le temperature risaliranno, pur senza raggiungere livelli estivi. Questa tregua meteorologica sarà però temporanea: la nuova settimana si aprirà con tempo ancora incerto, maltempo al Nord e piovaschi sparsi sul resto della Penisola a causa di aria altamente instabile.

Traffico da bollino rosso nel weekend: oltre 12,5 milioni in viaggio

A complicare il quadro meteorologico ci sarà il controesodo estivo. Tra sabato 30 e domenica 31 agosto, oltre 12,5 milioni di veicoli saranno in movimento verso le città del Centro e Nord Italia, tra traffico intenso e code inevitabili: Viabilità Italia segnala bollino rosso per l’intero weekend, con il picco previsto domenica. Per facilitare la circolazione, Anas ha sospeso l’83% dei cantieri attivi e mobilitato oltre 2.500 operatori per monitorare le strade 24 ore su 24, mentre per i mezzi pesanti sono previsti divieti di circolazione sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22.

Gli italiani in viaggio partiranno dalle coste adriatiche, tirreniche e joniche, dirigendosi verso le grandi città o i valichi verso Francia, Slovenia e Croazia. Questa grande mobilità interesserà le arterie più trafficate del Paese: al Sud, l’A2 in Campania, Basilicata e Calabria, le statali 106 e 18, la A19 e la A29 in Sicilia e la 131 in Sardegna; al Centro, la Pontina e l’Appia nel Lazio e l’E45 che collega Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna; lungo la Penisola, le principali SS1 e SS16.

Anche al Nord si prevede traffico intenso lungo i raccordi RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia, la SS36 in Lombardia, la SS45 in Liguria, la SS26 in Valle d’Aosta e le SS309 e SS51 tra Emilia-Romagna e Veneto.