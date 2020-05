Vaielettrico.it e Smartitaly: un nuovo hub per la e-mobility

La nuova iniziativa nasce a Modena e si propone come punto d’incontro tra startup innovative

nel mondo della green mobility e investitori. La prima call per piccole imprese

Vaielettrico.it, il portale fondato da Mauro Tedeschini, Massimo Degli Esposti e Andrea Prandi propone una call rivolta a startup che si occupano di e-mobility. Il portale intende così dare vita ad un hub dedicato alla mobilità sostenibile. La crisi indotta dal Coronavirus può generare “nuovi comportamenti, prodotti e servizi in grado di soddisfare al meglio le esigenze di una realtà trasformata. La normalità di domani è quindi ancora tutta da definire. A cominciare dal modo in cui ci muoviamo” spiega il comunicato che annuncia l’iniziativa.

L’appello di Vaielettrico.it , precisa ancora la nota, “è indirizzato a piccole imprese e realtà che hanno in mano validi progetti per l’e-mobility, ma necessitano di un supporto strategico ed economico per rendere concrete le proprie idee”. Il nuovo electric hub si propone di inserire le startup in un network di istituzioni, associazioni e imprese, di cui Vaielettrico.it è diventato un punto di riferimento. Il portale verrà supportato dall’agenzia di comunicazione Smartitaly che coordinerà un gruppo di business angels e investitori per selezionare le proposte più promettenti. L’hub ha anche l’intento di generare sinergie tecnologiche con le grandi aziende della mobilità, in un’ottica di open innovation.

La premessa da cui muove l’iniziativa è che il Covid-19 richiede un ripensamento del sistema di trasporto tradizionale. Partendo dai centri urbani, dove i mezzi pubblici, per evitare gli affollamenti, hanno bisogno di essere affiancati da veicoli compatti, capaci di garantire spostamenti rapidi, su misura e in sicurezza. E con un occhio di riguardo per l’ambiente. La green mobility non è più una semplice tendenza, ma una necessità.

Le iniziative in questo senso sono numerose. Come ME, azienda bresciana che in breve tempo ha conquistato un largo consenso nel mercato con il proprio ciclomotore elettrico. Oppure GoVolt, impresa di sharing che offre monopattini e scooter ormai entrati a far parte del panorama cittadino a Milano e Verona. Ci sono poi importanti startup che stanno studiando diverse soluzioni per la ricarica: dallo schema vehicle-to-vehicle (Sharge Me), al sistema per gestire e prenotare i servizi di rifornimento e complementari (Ricarico), fino alla wallbox senza fili (Daze).

L’auspicio di Vaielettrico.it è quindi quello di raccogliere tante proposte per poter dare un aiuto concreto ai futuri protagonisti della rivoluzione sostenibile nella mobilità.