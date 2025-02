Unipol: via libera ai conti 2024 e all’offerta di Bper su Pop Sondrio. Battuti i target di piano

Unipol “condivide il razionale strategico e industriale dell’Ops” e sottolinea l’importanza di un’aggregazione che consentirà di rafforzare dimensioni e potenziamento competitivo. Utili e dividendi in rialzo nel 2024

Via libera ai conti del 2024, che hanno battuto i target di piano, ma anche all’offerta promossa da Bper sulla Banca Popolare di Sondrio. È quanto stabilito dal cda di Unipol che a Piazza Affari guadagna l’1% a quota 13,77 euro.

Unipol: ok all’Ops di Bper sulla Popolare di Sondrio

Unipol, primo azionista di Bper con il 19,8% (potenzialmente 24,6% attraverso swap) e di Pop Sondrio con il 19,7% benedice l’offerta presentata la settimana scorsa.

Il cda di Unipol, si legge in una nota, ha effettuato una prima analisi dell’offerta pubblica di scambio, “condividendo il razionale strategico e industriale dell’operazione, che coinvolge due istituti di credito con radici comuni e legati da una pluriennale condivisione di società prodotto in diversi ambiti di attività: dal risparmio gestito, al leasing e alle assicurazioni”. Non solo. Tenuto anche conto, scrive il board di Unipol, “dell’accelerazione del processo di consolidamento del settore bancario italiano attualmente in corso, quali azionisti significativi e partner bancassicurativi di entrambi gli istituti”, si sottolinea “l’importanza, sia per Bper che per la Popolare di Sondrio di intraprendere – auspicabilmente con spirito costruttivo da entrambe le parti – un processo aggregativo che consentirà di rafforzare le dimensioni e il posizionamento competitivo nonché di favorire le evoluzioni delle stesse, con positivi riflessi anche sulle attività industriali in comune con il gruppo Unipol, valorizzando al contempo i tradizionali legami con i territori di riferimento, segno distintivo della storia di entrambi gli istituti”.

I numeri del 2024 di Unipol

Lo scorso anno per Unipol si è chiuso con un utile netto consolidato pari a euro 1,119 miliardi di euro (+5,2% rispetto all’anno precedente), sopra i target di Piano. L’utile netto del gruppo assicurativo si è attestato invece a 860 milioni di euro (+12,0%). Il risultato 2024 considera, inoltre, lo stanziamento di un fondo di solidarietà per il prepensionamento di circa 600 dipendenti, che avrà effetto nei prossimi esercizi, per un importo pari a 173 milioni di euro lordo imposte.

Sul fronte patrimoniale, il solvency ratio consolidato è al 213%, quello del gruppo assicurativo al 263%.

Dividendo di 85 centesimi

Il cda proporrà la distribuzione di un dividendo pari a 0,85 euro per azione, con un dividend yield del 6,2% in rialzo rispetto ai 0,38 euro dell’anno scorso. Complessivamente, l’ammontare di dividendi distribuiti nel periodo 2022-2024 è di 1,283 miliardi, una cifra superiore del 33,8% a quella prevista dal piano strategico al 2024, che aveva fissato l’obiettivo a 958 milioni, sottolinea la compagnia

Superati i target del piano al 2024, il nuovo arriverà a marzo

Nel triennio 2022-2025, Unipol ha registrato utili cumulati reported del gruppo pari a 3,316 miliardi e utili netti cumulati normalizzati pari a 2,957 miliardi di dollari contro i 2,3 miliardi di target del piano (+28,6%). Se a questo aggiungiamo i dividendi distribuiti, Unipol ha raggiunto e superato i target di redditività, solidità patrimoniale e remunerazione per gli azionisti fissati nel vecchio piano Opening New Ways. Venerdì 28 marzo verrà presentato il nuovo piano strategico 2025-2027 del gruppo.